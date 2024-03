FC Schalke 04: Ultras mit klarer Forderung – S04-Stars reagieren umgehend

Die Fans des FC Schalke 04 hatten es in den vergangenen Wochen, wenn nicht sogar Jahren, nicht einfach. Die Königsblauen enttäuschten nämlich immer wieder, sind tief im Abstiegskampf.

Den Ultras reichte es deshalb. Vor dem Heimspiel des FC Schalke 04 gegen den FC St. Pauli (3:1) gab es eine deutliche Forderung an Mannschaft und Verantwortliche des Klubs. Die Reaktion gab es umgehend auf dem Platz.

FC Schalke 04: Ultras mit klarer Forderung

Irgendwann reicht es auch den Fans. Nach der 0:3-Pleite beim 1. FC Magdeburg, bei der sich die Spieler des FC Schalke 04 unterirdisch präsentierten, musste Besserung her. Die Ultras schickten deshalb eine deutliche Ansage vor dem Heimspiel gegen St. Pauli.

„Vom Spieler bis zum Aufsichtsrat: keine Floskeln, kein Gerede – ab jetzt zählen nur Ergebnisse“, hieß es auf einem Riesen-Banner aus der Nordkurve der Schalker, in der die Ultras stehen und das Team anfeuern. Klarer ist die Forderung nicht möglich.

Die deutliche Forderung der S04-Ultras. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Es scheint, als wäre diese Ansage bei den S04-Stars angekommen. Ausgerechnet gegen Tabellenführer FC St. Pauli gab es die wohl beste Saisonleistung der Mannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts. Mit 3:1 holten die Gelsenkirchener nicht nur drei wichtige Punkte, sondern konnten auch den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze ausbauen.

S04 holt wichtige Punkte

Auf einen direkten Abstiegsplatz sind es sieben Punkte Vorsprung für den FC Schalke 04. Dort rangiert aktuell Hansa Rostock mit 22 Zählern. Schlusslicht VfL Osnabrück hat sogar nur 15 Punkte. Da auch Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Nürnberg (1:2) verlor, kann Königsblau auch hier etwas durchatmen. Die Braunschweiger sind auf dem Relegationsplatz mit 24 Punkten.

Ein Spieltag, der die Fans und den Verein glücklich macht. So wie der Traditionsverein aufgetreten ist, soll es nun weitergehen. Schließlich kann es bei einer weiteren schwachen Leistung wieder zu Unruhe kommen. Das soll möglichst verhindert werden. Am besten soll es am kommenden Spieltag gegen den SC Paderborn (9. März, 13 Uhr) den nächsten Heimsieg geben.