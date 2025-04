FC Schalke 04: Ultras mit Klartext-Ansage – „Absolutes No-Go!“

Die Ultras des FC Schalke 04 sind stets dafür bekannt, ihre Meinung deutlich zu zeigen. Sei es in Form von Plakaten oder von Sprechchören. Zuletzt war das wieder einmal der Fall gewesen.

Worum ging es? Eines der beliebtesten Fanlieder des FC Schalke 04 wurde geändert. Das hat nicht nur vielen Anhängern nicht gefallen, sondern auch der aktiven Fanszene. Die UGE hat sich nun deutlich zu Wort gemeldet und eine klare Ansage geschickt.

FC Schalke 04: Ultras machen klare Ansage

Die Nachricht sorgte vor Kurzem für ganz schön viel Aufregung! Die Band „The Florians“ hat im vergangenen Jahr eine Passage im Lied angepasst. Die Fans des FC Schalke 04 haben aber erst neulich davon mitbekommen.

Auch interessant: Schalke 04 reagiert auf Van-Wonderen-Knall – Fans stellen sich jetzt nur eine Frage

„Wir, die Fans vom S04, steh’n für unsere Mannschaft ein. Blau und weiß mitten im Revier, Deutscher Meister kann nur Schalke sein“, diese Passage kennt wohl jeder S04-Fan.

Doch die Band hat aus „Deutscher Meister kann nur Schalke sein“ nun „Blau und Weiß, für immer mein Verein“ gemacht. Beim 2:1-Sieg gegen Ulm zeigten die Ultras schon, was sie von der Veränderung halten und hingen ein Riesenplakat im Oberrang der Nordkurve mit der Aufschrift auf: „Königsblauer S04: Deutscher Meister kann nur Schalke sein.“ Es ist eine Kritik an der Band für ihre Veränderung (hier mehr dazu).

„Absolutes No-Go“

Davon ist die UGE gar nicht begeistert, wie sie in ihrem Stadionheft „Blauer Brief“ gegen den HSV (2:2) nun deutlich machen. „Hoffentlich ist den Verantwortlichen nun klar, dass Rumpfuschen an Vereinsliedern ein absolutes No-Go ist“, so die Ultras des FC Schalke 04. Eine mehr als nur klare Ansage der aktiven Fanszene.

Mehr Nachrichten für dich:

Doch warum hat die Band überhaupt die Passage des beliebten Fansongs geändert? „Wir haben das Lied zu seinem 30-jährigen Bestehen im vergangenen Jahr in dieser Version neu eingespielt. Es ist nun etwas zeitgemäßer mit einem fetteren Sound und eben diesem geänderten Text“, erklärt Karim Laiquddin gegenüber der „WAZ„. Eine Entscheidung, mit der nicht jeder S04-Fan einverstanden ist.