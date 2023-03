FC Schalke 04: Ultras äußern sich nach heftiger Hooligan-Attacke – „Erlitten Verluste“

Kurz vor dem Spiel gegen Union Berlin (19. Februar) kam es in Gelsenkirchen-Schalke zu unschönen Szenen. Anhänger von Borussia Dortmund, Rot-Weiß Essen und dem 1. FC Köln gingen auf die Busse der organisierten Fanszene des FC Schalke 04 los.

Die rivalisierten Hooligans tauchten zu Hunderten auf. Es kam zu einer Massenschlägerei zwischen den Fans. Jetzt äußerten sich die Ultras Gelsenkirchen (UGE) in ihrem Spieltagsflyer Blauer Brief zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart unter anderem auch zu dem Angriff.

FC Schalke 04: Ultras äußern sich zu Hooligan-Angriff

„Nachdem man in den letzten Wochen den ein oder anderen Punkt gegen die Koalition in Gelb und Rot für sich verbuchen konnte, war abzusehen, dass diese sich irgendwann zu einer Reaktion genötigt fühlen. An diesem Tag sollte es dann also so weit sein“, so die ersten Zeilen über die Beweggründe der rivalisierenden Fanszenen.

„Ehrlicherweise brauchte man einen gewissen Moment, um sich zu sortieren, bevor man sich dann den Angreifern in den Weg stellte, den Angriff abwehrte und die Besucher geschlossen und deutlich dahin zurückjagte, wo sie hergekommen waren. Während man selber mit ein paar Blessuren davonkam, erlitten die ungebetenen Gäste einige Verluste und mussten Leute zurücklassen. Für die Aktion, nach GE zu kommen, muss man ihnen klar Respekt zollen. Der Plan ging jedoch nicht auf und es gab einen weiteren wichtigen Erfolg für Blau-Weiß“, so die Einschätzung der Ultras nach dem heftigen Vorfall.

Nach Polizeiangaben wurden bei dem Angriff mindestens vier Personen schwer verletzt, darunter auch ein Busfahrer. Dennoch machten sich die Busse im Anschluss auf den Weg nach Berlin. Im Stadion organisierten die Ultras eine Choreografie für die zweite Halbzeit. Im Gäste-Block wurde ein ausgeschnittenes Spruchband „FC SCHALKE 04“ präsentiert.

Zudem schrieben die Fans eine spontane, aber dafür deutliche Message auf das Band. „Dieses wurde, aufgrund der Vorkommnisse des Morgens, noch mit einem „Die Nummer 1 im Pott“ versehen. Das bedarf wohl keiner weiteren Erklärung“, so die Einordnung der UGE.