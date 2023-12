FC Schalke 04: Ultras wettern heftig gegen Bosse – „Angelogen und verarscht“

Jetzt also doch! Am vergangenen Freitag (15. Dezember) überraschten die Fans des FC Schalke 04, als sie nicht beim Fan-Protest gegen die Investor-Entscheidung der DFL mitmachten. Stattdessen gab es von Anfang an Gesang und Unterstützung.

Dass die organisierte Fan-Szene des FC Schalke 04 aber natürlich keinesfalls für diese Entscheidung ist, macht sie an anderer Stelle deutlich. In ihrer Abrechnung schießen die Fans ordentlich gegen die DFL – und auch die eigenen Bosse bekommen ihr Fett weg.

FC Schalke 04: Kein Protest gegen Fürth

In fast allen Stadien schwiegen die Fans am Wochenende in den ersten zwölf Minuten. So wollten sie ihre Abneigung gegen die Investoren-Pläne zum Ausdruck bringen. Ein externer Geldgeber ist vielen ein Dorn im Auge, befürchtet man doch, dass sich der Sport nun endgültig von den Fans entfernen könnte.

„Wir werden kein Teil eures Deals sein – Scheiß DFL“ stand auf zahlreichen Bannern in ganz Deutschland. Nur nicht beim FC Schalke 04. Hier heizten die Ultras der Mannschaft von Anfang bis Ende ein (hier alle Infos). Die Gründe dafür sind bisher offen geblieben. Fest steht: Es lag wenig überraschend nicht daran, dass man plötzlich für Investoren wäre.

Ultras mit deutlichen Worten

„Auch wenn es Unterschiede zu der Abstimmung vor einigen Monaten

gab, lehnen wir selbstverständlich weiterhin jegliche Einflussnahme von Investoren ab“, schreiben die Ultras im „Blauen Brief“ zum Fürth-Spiel. Zudem kritisiert man deutlich, dass es überhaupt zu einer erneuten Abstimmung kam.

„Anders als nach der ersten Abstimmung verlautet, wurde im Hintergrund seitens der DFL weiterhin an diesem Vorhaben getüftelt, ohne dass die Vereine davon in Kenntnis gesetzt wurden“, schreiben die Fans. Umso kritischer sei es, dass der eigene Verein plötzlich mit „Ja“ gestimmt habe.

„Man vertraut hier Menschen, die einen zuvor dreist angelogen und verarscht haben. Rückgrat sieht sicherlich anders aus, lieber Vorstand und Aufsichtsrat“, heißt es daher äußerst kritisch.

FC Schalke 04: Votum stand fest

Ihre Absicht hatten die Knappen schon vor der Abstimmung kundgetan. Hätte Schalke wie beim ersten Mal gegen den Deal gestimmt, wäre er auch dieses Mal geplatzt. So erreichte die DFL aber exakt die Anzahl an „Ja“-Stimmen, die es brauchte.