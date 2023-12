Schalke – Fürth: Mega-Protest? Große Überraschung nach Anpfiff

Hinter Fußball-Deutschland liegt eine ereignisreiche Woche. Die 36 Profiteams sorgten nämlich für einen Paukenschlag. In Zukunft darf die DFL mit Investoren verhandeln. Das schmeckt den Ultras der Vereine ganz und gar nicht, weshalb für das Wochenende ein Mega-Protest geplant war – eigentlich. Aber bei Schalke – Fürth war das nur zum Teil so.

Als der Anpfiff ertönte, herrschte in der Veltins-Arena nur auf einer Seite Stille. Die Fürth-Fans verzichteten auf den Support, während die Schalke-Ultras ihre Mannschaft von Beginn an anfeuerten – zum Unverständnis vieler Fans anderer Vereine.

Schalke – Fürth: UGE macht bei Protest nicht mit

Es war wie bei jedem anderen Heimspiel des FC Schalke 04 auch. Die S04-Fans feuerten ihre Mannschaft gegen Greuther Fürth an – und das, obwohl ein Mega-Protest der Ultras aus ganz Deutschland geplant war, da die Bundesliga-Klubs unter der Woche grünes Licht für einen Investoren-Einstieg gegeben haben.

Auch interessant: Schalke – Fürth: Chaos droht – Fans brauchen starke Nerven

„Wir sind nicht bereit, dem Ausverkauf des deutschen Fußballs tatenlos zuzusehen. Um zu verdeutlichen, dass der vielbeschworene 12. Mann bundesweit nicht bereit ist, als Teil der Verhandlungsmasse des DFL-Deals mit dubiosen Investoren herzuhalten, werden wir zwölf Minuten schweigen“, heißt es im Statement der Fan-Szenen.

Doch die UGE machte nicht mit. Von der ersten Minute an stimmte die aktive Fanszene Gesänge an. Auch die restlichen 60.000 Fans machten mit.

Mega-Protest gegen DFL-Entscheidung

Der Protest soll sich am Wochenende durch jeden Verein erstrecken. Bei Schalke – Fürth machten nur die Gäste-Fans mit. „Der angebliche Dialog auf Augenhöhe mit der Basis war schon lange eine leere Worthülse – nun müssen wir uns anderweitig Gehör verschaffen! Und um gehört zu werden, wird man von uns nichts hören. Zumindest die ersten zwölf Minuten der Spiele am kommenden Wochenende nicht“, schrieben die Fan-Szenen weiter.

Schon am vergangenen Wochenende kam es vor der Abstimmung zu zahlreichen Protesten gegen den Deal. Mit Spruchbändern und kleinen Choreographien hatten die Fans mehrerer Vereine ihre Ablehnung ausgedrückt. Auch in den Wochen zuvor hatte es immer wieder ähnlich geartete Proteste gegeben.

Mehr Nachrichten für dich:

In den sozialen Netzwerken gibt es dafür Kritik für die S04-Fans von anderen Fangruppen. „Warum macht Schalke nicht mit? Das ist echt nicht cool“, „Ganz Deutschland kündigt einen Protest an. Nur Schalke macht nicht mit“ und „Was ist so schwer an ,12 Minuten schweigen‘ zu verstehen?!“, schreiben wütende Anhänger anderer Mannschaften. Alle Hintergründe zu einem möglichen Investoren-Deal gibt es hier.