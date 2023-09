FC Schalke 04: Heimlich, still und leise – Juwel unterschreibt neuen S04-Vertrag

Gute Nachrichten aus dem eigenen Nachwuchs. Seit jeher ist die Knappenschmiede eine wichtige Säule beim FC Schalke 04 – und soll in Zukunft wieder viel mehr Früchte tragen. Spieler wie Keke Topp oder Assan Ouedraogo sollen bei den Profis künftig durchstarten.

Manch weiteres hoffnungsvolles Talent kickt im Nachwuchs der Knappen. Wenn man in der U17 des FC Schalke 04 spielt, hat man nach ganz oben zwar noch einen weiten Weg vor sich. Doch wenn der Verein vorzeitig den Vertrag verlängert, dann darf man sich durchaus Chancen ausrechnen.

FC Schalke 04: Agentur verkündet Deal

So geschehen nun bei Blessing Mulweme. Der 16-Jährige kickt seit zwei Jahren im königsblauen Nachwuchsbereich. 2021 kam der Stürmer vom Reviernachbarn VfL Bochum. Mittlerweile hat er es in die B-Jugend des S04 geschafft.

Dort legte er in dieser Saison auch los wie die Feuerwehr. In den ersten beiden Spielen gelangen Mulweme gleich mal zwei Treffer. Der Lohn folgt nun beinahe im Verborgenen. Der FC Schalke 04 verlängerte den Vertrag des Angreifers. Heimlich, still und leise gab dies seine Agentur auf Instagram bekannt.

Verlängerung offiziell

„Blessing Mulweme verlängert seinen Vertrag beim FC Schalke 04“ – mit diesen Worten verkündet die Agentur Intersoccer den Deal. Auf dem dazugehörigen Bild ist unter anderem der junge Angreifer zu sehen, wie er das Arbeitspapier unterschreibt.

„Lieber Blessing, wir freuen uns über deine starke Entwicklung & wünschen Dir den maximalen Erfolg“, gibt es als Grußworte gleich noch mit auf den Weg. Mulweme selbst reagiert mit zwei Herzen unter dem Beitrag.

FC Schalke 04: U17 wirbelt durch die Liga

Noch besser dürfte Mulwemes Laune dadurch werden, dass er mit seiner Mannschaft derzeit durch die Junioren-Bundesliga wirbelt. Aus den ersten sechs Spielen holten er und seine Mitspieler mit 16 Punkten beinahe die maximale Ausbeute.

Erst am zurückliegenden Wochenende setzte man ein weiteres Ausrufezeichen. Gegen den MSV Duisburg durfte der Nachwuchs des FC Schalke 04 einen 5:0-Kantersieg feiern. Damit thront man weiterhin allein an der Spitze der West-Staffel.