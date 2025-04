Schalke 04: Zweitliga-Shootingstar sorgt für Aufsehen – hat S04 IHN auf dem Zettel?

Mit Timo Becker hat Schalke 04 am Montag (07. April) seine erste Sommer-Verpflichtung offiziell verkündet. Der Rückkehrer ist jedoch nur der Anfang einer XXL-Transferphase, in der der Kader des Revierklubs einmal mehr umgekrempelt werden wird.

Bei Schalke 04 wird man in jeglichen Ligen die Augen nach möglichen Neuzugängen offen halten. Gerade in der eigenen Liga gibt es reihenweise interessante Akteure – ein Zweitligaprofi könnte für Königsblau enorm interessant werden.

Schalke 04: Batista Meier einer für Königsblau?

Als großes Talent beim 1. FC Kaiserslautern und dem FC Bayern München ausgebildet worden, einst als eines der größten Juwele Deutschlands gehandelt, ehe die Karriere von vielen Höhen und Tiefen geprägt war. Oliver Batista Meier hat in seiner noch jungen Laufbahn schon einiges erlebt. In den letzten Jahren hat er viele Leihgeschäfte hinter sich, seit Winter kickt der 24-Jährige beim SSV Ulm.

Dort zählt er zu den absoluten Leistungsträgern, sammelte in zehn Spielen bereits sechs Torbeteiligungen. Zuletzt holte er sich einen Assist auf Schalke, in dem er das zwischenzeitliche 0:1 für Ulm vorbereitet hatte. Er macht einer schwierigen Hinrunde bei Dynamo Dresden wieder mehr und mehr auf sich aufmerksam und empfiehlt sich für höhere Aufgaben.

++ Schalke 04 nimmt Zweitliga-Kapitän ins Visier – bedient sich S04 bei der Konkurrenz? ++

Der technisch starke Dribbelkünstler würde der Offensive von S04 gut zu Gesicht stehen, schließlich haben die Knappen zuletzt seine Qualität selbst zu spüren bekommen. Er ist der Kreativspieler, der in offensiven Aktionen den Unterschied machen kann. Sein Vertrag in Ulm läuft noch bis Sommer 2027, doch Königsblau könnte – sofern man tatsächlich Interesse an Batista Meier haben solle – von einem bestimmten Szenario profitieren.

Schlägt S04 aus einem möglichen Ulm-Abstieg Kapital?

Zwar kam Batista Meier im Winter erst aus der dritten Liga, doch dass er auch in der kommenden Saison dort spielen wird, ist aufgrund seiner Qualität und seiner jüngsten Form unwahrscheinlich. Er hat gezeigt, dass er für Liga drei schlichtweg zu gut ist und auch in Liga zwei den Unterschied machen kann. Sollten die Ulmer Spatzen also am Ende der laufenden Saison den Gang in Liga drei antreten müssen, wäre ein Abgang Batista Meiers sehr wahrscheinlich.

Weitere News:

Dann wäre wohl auch der finanzielle Aspekt für S04 im Rahmen des Möglichen. Ob Manga und Co. den 24-jährigen Offensivspieler auf dem Radar haben? Zumindest hat er sich im Auswärtsspiel auf Schalke vor den Augen der Knappen-Bosse bestmöglich präsentiert.