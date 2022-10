FC Schalke 04: Reagiert S04 auf Verletzungsschock? Schröder deutet Transfers an

Als wäre die 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg nicht schon bitter genug gewesen, gab es für den FC Schalke 04 wenig später auch noch zwei bittere Verletzungsnachrichten: Sepp van den Berg und Rodrigo Zalazar fallen lange aus und werden in diesem Jahr kein Pflichtspiel mehr absolvieren.

Was macht der FC Schalke 04 jetzt? Vor allem auf der Innenverteidiger-Position sieht es bei den Königsblauen nicht so rosig aus. Sportdirektor Rouven Schröder deutet Neuzugänge an.

FC Schalke 04: Ausfälle schocken S04

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga muss Schalke zwei bittere Ausfälle hinnehmen. Sepp van den Berg, der in der königsblauen Innenverteidigung bislang eine solide Aufgabe machte, wird für den Rest der Rückrunde aufgrund einer schweren Bänderverletzung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Das Gleiche gilt für Rodrigo Zalazar. Der Uruguayer erlitt im Duell mit den Augsburgern einen Mittelfußbruch und wird Schalke somit ebenfalls in den restlichen Spielen des Jahres fehlen. Beide gesellen sich zu Marcin Kaminski hinzu, der ebenfalls seit Wochen ausfällt.

FC Schalke: Sportdirektor Rouven Schröder kündigt Neuzugänge an. Foto: IMAGO / Pakusch

Wird S04 jetzt im Winter auf dem Transfermarkt aktiv oder vielleicht sogar eher? Laut der „Sport Bild“ habe der Klub mehr finanziellen Spielraum, da die verletzten Spieler keine Auflauf- oder Torprämien erhalten.

S04-Sportdirektor Schröder deutet Transfers an

„Unser Vertrauen in die Gruppe ist groß, daran ändern auch die schmerzhaften Ausfälle nichts. Wir werden also mit Sicherheit keinen Schnellschuss machen. Dennoch schauen wir uns grundsätzlich auf dem Markt um, und dazu gehören auch vertragslose Spieler“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder über mögliche Neuzugänge.

Genügend vereinslose Profis gibt es aktuell genügend. Die könnte Schalke jederzeit unter Vertrag nehmen, um beispielsweise sich in der Innenverteidigung zu stärken. Ansonsten würde sich noch der Transfermarkt, der ab dem 01. Januar 2023 öffnet, anbieten.