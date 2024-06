FC Schalke 04: Tinte trocken! Königsblau macht Hammer-Transfer perfekt

Neuzugang Nummer neun für Königsblau! Der FC Schalke 04 hat kurz vor dem Start in die Saisonvorbereitung einen weiteren neuen Spieler für die kommende Saison präsentiert – und dieser hat es in sich.

Moussa Sylla kommt vom französischen Klub SM Caen zum FC Schalke 04. Dort unterschreibt einen Vertrag über vier Jahre, wie der Pottklub am Montag (24. Juni) verkündete. Sylla dürfte Schalkes Königstransfer in diesem Sommer sein.

FC Schalke 04: Offensiv-Allrounder verstärkt Königsblau

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Königsblau satte zweieinhalb Millionen Euro für den Nationalspieler Malis auf den Tisch legen. Eine enorme Summe, die unterstreicht, was man sich von dem Offensiv-Akteur erhofft.

„Mit Moussa hat sich ein Stürmer für uns entschieden, der über eine explosive Beschleunigung verfügt, einen ausgeprägten Sinn für die Tiefe hat und insgesamt schwer zu verteidigen ist“, erklärt Sportdirektor Marc Wilmots. „Wir sehen in ihm einen potenziellen Schlüsselspieler, der uns durch seine Dynamik gerade im Ballbesitz enorm weiterhelfen wird“, so der Belgier weiter.

„Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag hier unterschrieben zu haben. Es ist eine große Chance für mich, in ein neues Land zu kommen und meine Fähigkeiten bei einem großen Club wie Schalke zeigen zu können. Ich freue mich sehr auf das Team und die Fans“, erklärte der 24-Jährige selbst.

Zweitliga-Topscorer kommt zu Königsblau

Mit Sylla hat Königsblau ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz geschickt – schließlich konnte man den Topscorer der abgelaufenen Ligue-2-Saison von sich und dem Projekt auf Schalke überzeugen. Ganze 23 Torbeteiligungen sammelte er in der vergangenen Saison. In Zukunft wird er also für S04 auf Torejagd gehen.

Beim Trainingsstart am Mittwoch(26. Juni) wird Sylla jedoch noch nicht auf dem Trainingsplatz stehen. Sylla ist bis zuletzt noch mit dem Nationalteam Malis unterwegs gewesen und bekommt einige Tage Sonderurlaub. Spätestens im Trainingslager soll er dann einsteigen.