FC Schalke 04: Transfer-Plan enthüllt! Kommt ein Spieler aus der Bundesliga?

Auch wenn sich der FC Schalke 04 seit den letzten zwei, drei Wochen im Aufschwung befindet, wollen die Klubbosse im anstehenden Winter-Transferfenster auf dem Markt tätig werden. Das bestätigte S04-CEO Matthias Tillmann vor dem Spiel gegen die SV Elversberg (Freitag, 20. Dezember, 18.30 Uhr) einmal mehr.

Dabei werden Kaderplaner Ben Manga und Übergangs-Direktor Youri Mulder die Fäden ziehen und mögliche Deals eintüten. Mit Blick auf das Sommer-Transferfenster haben die Verantwortlichen des FC Schalke 04 nun ihre Strategie geändert.

FC Schalke 04: Erstliga-Stürmer im Visier?

Die Priorität von Königsblau wird neben der zentralen Defensive auch die Sturmspitze sein. Auf diesen zwei Positionen wollen Manga und Co. nachlegen und den Kader quantitativ sowie qualitativ verbessern. Laut „Sportbild“ soll auch das Profil eines möglichen neuen Stürmers bereits feststehen.

Schalke 04 möchte demnach einen gestandenen Stürmer verpflichten – ein „Rohdiamant“ wie beispielsweise Emil Höjlund soll es in keinem Fall werden. Manga und Co. sind der Meinung, dass der Kader langfristig genug Potenzial hat und man kurzfristig weitere Stabilität und Qualität in die Mannschaft bringen müsse.

Daher wollen die Knappen-Bosse vor allem nach Torjägern, die bei einem Erstligisten nicht zum Zug kommen und nach Spielpraxis lechzen, suchen. Bei Schalke könnte sie durch mehr Spielpraxis dann wieder in Form kommen.

Auch Leihdeals möglich?

Im Vergleich zum Sommer sollen daher im Winter auch mögliche Leihdeals ein Thema sein. Im Sommer haben Manga und Ex-Sportdirektor Marc Wilmots vorrangig auf Youngsters gesetzt, die Schalke langfristig weiter helfen sollen. Soforthilfen wie Moussa Sylla oder Christopher Antwi-Adjei bildeten die Ausnahme.

Weitere News:

Nun könnte Schalke doch erneut auf Leihe zurückgreifen. Manga und Co. wollen sich den Transfer von Moritz Jenz vor zwei Jahren als Beispiel nehmen. Der Innenverteidiger zündete direkt und hatte einen großen Anteil an einer starken Erstliga-Rückrunde. Ein solcher Coup soll erneut gelingen.