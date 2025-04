Schalke 04: Neue Chance bei Wunschtransfer? S04 blickt auf DIESE Entscheidung

Auf die Verantwortlichen des FC Schalke 04 wartet einmal mehr eine Mammutaufgabe! Frank Baumann, Ben Manga und Co. müssen einen großen (Kader-)Umbruch bewältigen. Schalke 04 braucht neue Spieler mit Qualität.

Schon im Winter hat Schalke 04 den Blick in die Bundesliga gerichtet und wollte vor allem einen Spieler verpflichten: Finn Ole Becker von der TSG Hoffenheim stand im Winter vor einem Wechsel zu Königsblau, ehe dieser bei den Kraichgauern eine wichtige Rolle eingenommen hat.

Schalke 04 beobachtet Becker weiter

Nach einer schweren Knieverletzung avancierte der Mittelfeldspieler bei der TSG im Laufe des Januars zum Stammspieler. Königsblau hatte daher keine Chance mehr auf eine Verpflichtung Beckers, die TSG wollte den 24-Jährigen nicht ziehen lassen.

Doch wie sieht es im Sommer aus? Seit Mitte März spielte Becker keine einzige Minute mehr, saß dreimal in Folge 90 Minuten auf der Bank. Derzeit setzt TSG-Coach Christian Ilzner nicht auf den zentralen Mittelfeldspieler. Und laut „Ruhr Nachrichten“ hat Königsblau den Mittelfeldakteur weiterhin im Visier.

++ Schalke 04: Alle Augen auf Baumann! Fimpel-Hammer als erste Maßnahme? ++

Manga wolle den 24-Jährigen weiterhin gerne zu S04 lotsen. Beckers Vertrag in Hoffenheim läuft nur noch bis Sommer 2026, daher wäre ein Transfer des Mittelfeldallrounder wohl realisierbar.

S04 blickt auf Trainerentscheidung

Doch kann S04 im Sommer bei Becker zuschlagen? Das dürfte vor allem an zwei Entscheidungen hängen: an der Trainerentscheidung um Kees van Wonderen und an der Zukunft von Ilzner. Laut mehreren Medien soll der TSG-Coach in Hoffenheim schon wieder vor dem Aus stehen. Dann würde im Sommer ein neuer Trainer im Kraichgau aufschlagen.

Weitere News:

Sollte dies der Fall sein, wird S04 natürlich abwarten müssen, ob der neue Trainer mit Becker plant oder nicht. Sollte Becker auch unter dem neuen Coach keine Rolle spielen oder sollte Ilzner wider Erwarten doch bleiben, könnte die Tür für einen Becker-Wechsel zu S04 erneut aufgehen.