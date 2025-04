Schalke 04: Alle Augen auf Baumann! Fimpel-Hammer als erste Maßnahme?

Frank Baumann heißt der neue Hoffnungsträger von Schalke 04! Der Ex-Bremen-Boss soll Königsblau wieder zum Strahlen und auf Kurs bringen. Auf ihn wartet eine Mammutaufgabe: Chaos an allen Ecken und Enden, eine enorme Schuldenlast und eine sportliche Krise, die es in sich hat.

Eine der ersten Entscheidungen, die Baumann treffen müssen wird, dürfte Kees van Wonderen betreffen. Der Niederländer steht bei Schalke 04 vor dem Aus, wird spätestens im Sommer wohl nicht weitermachen dürfen. Tritt U23-Coach Jakob Fimpel dafür zurück ins Rampenlicht?

Schalke 04: Rückt Fimpel wieder in den Fokus?

Zwei Spiele, vier Punkte, keine Niederlage – das ist die Bilanz von Fimpel in seinen beiden Spielen als Interimscoach in Liga zwei. Auf ein Debütsieg bei Preußen Münster (2:1) folgte ein 2:2-Unentschieden gegen die Hertha. Wird er schon bald weitere Spiele in Liga zwei bekommen?

Van Wonderen steht kurz vor dem Aus, spätestens nach dem abermals desolaten Auftritt beim 0:2 in Regensburg dürfte die Entscheidung, sich spätestens im Sommer von ihm zu trennen, gefallen sein. Der Niederländer dürfte wohl kaum über die Saison hinaus Trainer bei S04 bleiben (dürfen). Schlägt dann erneut die Stunde von Fimpel?

Zwar besitzt der U23-Coach des S04, der mit seinem Team derzeit noch um den Klassenerhalt in der Regionalliga kämpft, noch immer keine Lizenz, um dauerhaft in Liga zwei zu trainieren. Aber zum einen könnte er diese schon 2026 machen und zum anderen könnte man ihm einen Co-Trainer mit Lizenz – gar Tim Hoogland – an die Seite stellen.

Befördert Baumann den nächsten Jugendcoach?

Denn mit Blick auf die Entscheidungen, die Baumann in Bremen getroffen hat, könnte die Personalie Fimpel in den kommenden Wochen tatsächlich interessant werden. Mit Alexander Nouri und Florian Kohfeldt hat der neue S04-Boss bei Werder gleich zwei Jugendtrainer die Chance bei den Profis gegeben und ihnen das Vertrauen ausgesprochen. Beide Coaches trainierten erst die U23 Bremens, ehe sie interimsweise bei den Profis übernehmen mussten und dann dauerhaft Trainer der Lizenzmannschaft bleiben durften.

Baumann ist ein großer Freund davon, auch eigenen Talenten an der Seitenlinie die Chance zu geben, sich auf der großen Bühne zu etablieren. Fimpel hat sich in seinen beiden Auftritten in der Hinrunde durchaus gut geschlagen. Ob Baumann also nach Nouri und Kohfeldt bei Werder auch Fimpel bei S04 dauerhaft die Chance geben wird?