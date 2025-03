Schalke 04 sucht Defensiv-Verstärkung – bedient sich S04 bei der Liga-Konkurrenz?

Nach einer enttäuschenden Saison steht bei Schalke 04 im kommenden Sommer-Transferfenster einmal mehr ein Umbruch an. So viele Transferbewegungen wie letztes Jahr sollen und werden es wohl nicht werden. Aber vor allem auf einer Position wird man mehrere Neuverpflichtungen brauchen.

Die Innenverteidigung ist die große Baustelle bei den Königsblauen. Kaderplaner Ben Manga wird im Sommer nachrüsten müssen. Für Schalke 04 könnte sich der Blick auf einen möglichen Zweitliga-Absteiger lohnen.

Schalke 04: Regensburg-Talent einer für Königsblau?

Die Zukunft von Tomas Kalas ist ungewiss, Marcin Kaminski wird den Verein wohl verlassen, Martin Wasinski könnte dauerhaft in Belgien bleiben und die Youngsters sind noch lange nicht so weit. Stand jetzt hat S04 also wohl nur Felipe Sanchez und Ron Schallenberg als eingeplante Optionen. Schalke muss dringend ein, zwei oder gar drei neue Innenverteidiger an Board holen.

Ein Youngster, der für den Sommer interessant sein könnte, ist Louis Breunig vom SSV Jahn Regensburg. Der 21-Jährige steht mit den Bayern auf Platz 18, spielt jedoch eine sehr solide Saison. Im Laufe der Spielzeit hat sich der gebürtige Würzburger mehr und mehr ins Rampenlicht gespielt. Er ist zweifelsfrei eines der größten Jahn-Talente.

In allen 27 Pflichtspielpartien stand Breunig über die gesamte Spieldauer auf dem Rasen. Neben seiner Konstanz sticht er auch mit einer starken Zweikampfführung und einer für sein Alter schon starken Antizipation heraus. Sollte der Jahn absteigen – wonach es derzeit stark aussieht -, könnte er im Sommer den nächsten Schritt wagen.

Nächster Juwel-Coup von Manga?

Erst im vergangenen Sommer wechselte Breunig vom 1. FC Nürnberg fest zum Jahn, nachdem er schon in der letzten Saison an die Regensburger ausgeliehen war. Auf Schalke könnte er neben Sanchez ein weiteres großes Defensiv-Juwel bilden. Königsblau wird im Sommer absolute Stammspieler und Führungspersönlichkeiten, die S04 sofort weiterhelfen, brauchen. Allerdings hat Breunig definitiv das Potenzial, in diese Rolle hineinzuwachsen.

Nach einem möglichen Abstieg könnte Breunig zudem ein wenig günstiger werden – das würde Königsblau sehr gelegen kommen. Sein Marktwert wird laut „Transfermarkt.de“ auf knapp 800 Tausend Euro beziffert. Ob Manga und Co. den Youngster tatsächlich auf der Liste haben, ist jedoch nicht klar. Er würde jedoch genau in das Profil des Kaderplaners passen.