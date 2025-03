FC Schalke 04: Bundeligist nimmt S04-Juwel ins Visier – verliert Königsblau ein Top-Talent?

Der FC Schalke 04 dümpelt derzeit im Tabellenmittelfeld der zweiten Bundesliga herum. Von einem mancherorts erhofften Aufstieg ist Königsblau weit entfernt, auch in der kommenden Saison dürfte es mit diesem Projekt wohl eher schwierig werden.

Für einige Top-Talente des Revierklubs sind das nicht gerade die rosigsten Aussichten. Zieht ein Juwel nun die Reißleine? Er zieht das Interesse eines Bundesligisten auf sich – kann der FC Schalke 04 da mithalten?

FC Schalke 04: Werder baggert an Güzel

Arian Güzel ist in dieser Saison einer der großen Leistungsträger in der Schalker U17-Mannschaft. Der 16-Jährige ist im zentralen Mittelfeld vielseitig einsetzbar, steht so fast immer auf dem Rasen, wo er durch gute Leistungen zu überzeugen weiß. Das weiß man jedoch offenbar nicht nur in Gelsenkirchen zu schätzen.

Wie die „Bild“ berichtet, soll Werder Bremen großes Interesse an einer Verpflichtung von Güzel haben. Doch damit nicht genug: Der S04-Youngster soll sogar schon in Bremen vorstellig geworden sein und dort mit Werder-Boss Clemens Fritz und Profi-Trainer Ole Werner gesprochen haben. Der Bundesligist scheint es mit einem Transfer also Ernst zu meinen. Kann Güzel da widerstehen?

S04 plant mit Güzel

Die Zukunft des 16-Jährigen scheint derzeit wohl komplett offen. Güzel ist als gebürtiger Herner zwar ein Kind des Ruhrgebiets und spielt bereits seit mehreren Jahren auf Schalke, allerdings soll dem S04-Youngster der Lockruf aus Bremen schmeicheln.

Wie aus dem Bericht der „Bild“ weiter hervorgeht, plane man bei Königsblau auch in der kommenden Saison mit dem Jungspund. Möglicherweise könnte Werder diesem Vorhaben zuvorkommen. Güzels Vertrag läuft nur noch bis zum Saisonende. Entschieden ist in dieser Causa also noch lange nichts.