Ex-Schalke-Star überragt auf großer Bühne – und steht dennoch vor dem Aus

Auf Schalke galt er einst als ganz großes Versprechen. Das Torwart-Juwel wurde lange als Nachfolger von Manuel Neuer gehandelt, durfte bereits im Teenageralter in der Champions League gegen Real Madrid ran.

Am Ende konnte sich das Eigengewächs bei Königsblau nicht durchsetzen. Schalke gab Timon Wellenreuther auf und verscherbelte ihn letztendlich sogar ablösefrei. Ein Verkauf, den man inzwischen bereut haben dürfte. Denn nun dreht dieses Ex-Juwel so richtig auf – und steht dennoch kurz vor dem Aus!

Ex-Schalke-Keeper überragt in der Champions League

Es war ein echter Sahnetag, den Timon Wellenreuther am Mittwochabend (5. März) im bis dato wichtigsten Saisonspiel erwischte. Der 29-Jährige, inzwischen in Diensten von Feyenoord Rotterdam, bekam es im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals mit Inter Mailand zu tun. Gegen das italienische Star-Ensemble sollte der Ex-Schalker so richtig aufdrehen.

Wellenreuther zeigte eine Top-Leistung, hielt sein Team mit starken Paraden und einem gehaltenen Elfmeter mehrfach im Spiel. Doch all das brachte nichts. 0:2 verlor sein Team, steht vor dem Aus. Mit dem 0:2 war Feyenoord am Ende sogar noch gut bedient. Bei den Treffern der Inter-Stürmer Marcus Thuram und Lautaro Martinez war der gebürtige Karlsruher ohne Chance.

Feyenoord vor dem Aus

Nach dem 0:2 sind die Vorzeichen für das Achtelfinal-Rückspiel am kommenden Dienstag (11. März) klar: Es bräuchte wohl ein kleines Fußball-Wunder, damit Feyenoord am Ende doch noch den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale schafft.

Dass Wellenreuthers Mannschaft allerdings immer für eine Überraschung gut ist, zeigte sich bereits in den CL-Playoffs. Dort konnte sich Feyenoord, ebenfalls in der Rolle des Underdogs, überraschend durchsetzen. Der damalige Gegner: Inters Stadtrivale AC Mailand. Das legendäre San-Siro-Stadion könnte Rotterdam also liegen.