Schalke-Idol Didi Schacht spricht Fans aus der Seele – „Wäre eine Top-Verstärkung“

In der 2. Bundesliga rollt ab dem 19. Januar wieder der Ball. Die Teams stecken mitten in der Vorbereitung und einige Vereine haben sich bereits Verstärkung auf dem Transfermarkt zugelegt. Beim FC Schalke 04 warten die Fans bislang noch auf einen Neuzugang.

Bedarf würde es auf mehreren Positionen geben – das hat die Leistung aus der Hinrunde nur zu gut gezeigt. Mit 20 Punkten und dem 14. Tabellenplatz steht der FC Schalke 04 nur knapp vor den Abstiegsplätzen. In der Rückrunde soll die große Punktejagd kommen. Wenn es nach Schalke-Idol Dietmar „Didi“ Schacht geht, könnte ein Profi-Kicker der Schlüssel zum Erfolg werden.

Schalke-Idol Didi Schacht will IHN zurück

Der ehemalige S04-Star ist seinem Herzensverein bis heute treu geblieben und verfolgt die Spiele natürlich regelmäßig. In der Hinrunde sind dem erfahrenen Trainer deshalb natürlich auch einige Schwachstellen aufgefallen. „Wir haben sicherlich eine Baustelle auf der Sechs und auch auf der rechten defensiven Seite könnten wir noch einen Mann gebrauchen, der auch gute Flanken schlagen kann. In der Innenverteidigung wäre eine Alternative zu den beiden Stammspielern auch nicht schlecht“, so die Einschätzung von Didi Schacht gegenüber DER WESTEN.

Für die Innenverteidigung hat der 60-Jährige sogar einen ganz besonderen Namen auf der Wunsch-Liste stehen. „Ich würde auch gerne wieder Moritz Jens in der Innenverteidigung wiedersehen. Das ist ganz klar. Als er bei uns war, hat er gute Leistungen gebracht. Er kann die Abwehr organisieren und ist kopfballstark. Zudem hat er ein sicheres Aufbauspiel und im Abstiegsjahr war er ein herausragender Spieler hinten. Nicht ohne Grund hat ihn der VfL Wolfsburg geholt. Deshalb wäre er ganz klar eine Top-Verstärkung für die Rückrunde.“ Mit diesem Wunsch ist Schacht nicht alleine, auch viele Fans haben sich nach den Testspielen, den 1,90 Meter großen Verteidiger zurück zum S04 gewünscht (hier mehr dazu).

So stehen die Chancen bei Jenz

Bereits in der Saison 2023 lieh der Pottklub Jenz von seinem ehemaligen Verein FC Lorient. Der 24-Jährige überzeugt direkt – in seinen ersten vier Spielen kassierten die Königsblauen keinen Gegentreffer. Der So4 hatte sogar eine Kaufpflicht in Höhe von vier Millionen Euro abgeschlossen, allerdings nur im Falle eines Klassenerhalts. Das Ziel wurde verfehlt und die Bemühungen, eine Ablöse für Jenz mit dem FC Lorient auszuhandeln, scheiterten. Stattdessen wechselte der Innenverteidiger für acht Millionen Euro zum Erstligisten VfL Wolfsburg. Und da liegt auch das Problem.

„Ich denke, das wird sehr schwierig sein, ihn von Wolfsburg loszueisen. Das liebe Geld spielt natürlich eine Rolle und davon haben wir aktuell nicht so viel, deshalb müssen wir auf dem Transfermarkt etwas kleiner Brötchen backen. Vielleicht ist eine Leihe eine Option“, so der letzte Hoffnungsschimmer von Didi Schacht. Jenz hatte seinerzeit immer wieder betont, wie wohl er sich beim S04 gefühlt habe.

Allerdings sind derzeit acht Millionen Euro finanziell betrachtet außerhalb von Gut und Böse für den Pottklub. Und Jenz ist auch bei Wolfsburg ein fester Bestandteil in der Abwehr. Deshalb werden sich die Schalke-Bosse mit Trainer Karel Geraerts wohl nach günstigeren Alternativen umschauen müssen. So lange werden aller Voraussicht nach Tomáš Kalas und Marcin Kamiński in der Innenverteidigung gesetzt sein. Der nächste Gegner in der 2. Bundesliga heißt Hamburger SV (Samstag, 20. Januar, 13 Uhr).