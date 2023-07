Der FC Schalke 04 fiebert dem Saisonstart in der 2. Liga entgegen. Dafür haben die Königsblauen auch schon einige Neuzugänge verpflichtet. Dabei wird es aber nicht bleiben. Weitere neue Spieler werden sich dem Bundesliga-Absteiger anschließen, damit der direkte Wiederaufstieg gelingen soll.

Ein Name, der in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wurde, ist Michal Karbownik. Der polnische Nationalspieler soll den S04 verstärken. Bei seinem Klub fliegt er jetzt nicht mal mit ins Trainingslager. Kommt es jetzt zu einem Wechsel zu den Knappen?

FC Schalke 04: Transfer-Flirt fliegt nicht ins Trainingslager

Ron Schallenberg, Paul Seguin, Lino Tempelmann, Marius Müller und Bryan Lasme hat der FC Schalke 04 bislang verpflichtet. Weitere Neuzugänge werden noch folgen. Ob auch Michal Karbownik ein neuer Spieler der Königsblauen sein wird? Der Linksverteidiger, der in der vergangenen Saison von Brighton & Hove Albion an Fortuna Düsseldorf verliehen worden war, wird von den Gelsenkirchenern umworben.

Ein Hauptproblem ist allerdings die wohl aufzubringende Ablösesumme. Der Pole hat einen Marktwert von drei Millionen Euro. Auch wenn sein Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, werden knapp zweieinhalb bis drei Millionen fällig sein. Für den finanziell arg gebeutelten Pottklub ist das viel Geld. Einnahmen hat S04 durch einige Abgänge schon eingeholt. Jetzt könnte ein Wechsel eventuell Fahrt aufnehmen, da Karbownik nicht mit Brighton ins Trainingslager fliegt.

Karbownik zu S04?

Noch hat sich Brighton nicht dazu geäußert, weshalb Karbownik nicht mit in den USA mitfliegt. Sicher ist aber, dass der Klub mit dem 22-Jährigen nicht mehr plant. Sein Vertrag läuft im Sommer 2024 aus, weshalb der FC Schalke 04 ihn nicht ausleihen kann. Nur ein Kauf kommt für den Premier-League-Klub in Frage.

Allerdings müsste sich S04 dabei beeilen. Andere Zweitliga-Klubs, wie etwa der Hamburger SV, werden sich die Situation um Karbownik ebenfalls ganz genau anschauen. Wer am Ende den Zuschlag für Abwehrspieler bekommen wird, wird sich zeigen.