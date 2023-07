So langsam wird es wieder heiß. In anderthalb Wochen beginnt die neue Zweitliga-Saison. Auf den FC Schalke 04 wartet am ersten Spieltag bekanntlich der Hamburger SV – es kommt direkt zum Kracher der beiden Schwergewichte. Dabei kann der S04 natürlich jeden Leistungsträger gebrauchen.

Doch einer wackelt weiterhin gewaltig: Ralf Fährmann hatte zu Beginn der Vorbereitung mit Muskelbeschwerden zu kämpfen. Auch im Trainingslager des FC Schalke 04 konnte er noch nicht wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Viel Zeit bis zum Saisonstart bleibt jedoch nicht mehr.

FC Schalke 04: „Schnellstmöglich wieder zwischen den Pfosten“

Ralf Fährmann war zweifelsfrei einer der besten Spieler der vergangenen Rückrunde. Das S04-Urgestein erkämpfte sich zu Beginn der Halbserie seinen Stammplatz wieder und lieferte. So ist er auch in der zweiten Liga als Nummer eins eingeplant – doch seine Muskulatur macht bei diesem Plan noch einen Strich durch die Rechnung.

Derzeit sieht es so aus, als würde er den Auftakt beim HSV verpassen. Auch am Dienstag (18. Juli) trainierte der Schlussmann individuell. Schafft er es nicht, bis zum Testspiel gegen Twente Enschede fit zu werden, wird er am ersten Spieltag wohl nicht im Tor stehen.

Nun meldet sich Fährmann selbst zu Wort und gibt ein kleines Update zu seinem Fitnessstand. „Ich spüre keine Schmerzen mehr in der Wade und hoffe, schnellstmöglich wieder zwischen den Pfosten zu stehen“, so der Routinier. Zuversicht, dass es bis zum HSV-Spiel klappt, sieht jedoch anders aus.

Müller vor Pflichtspiel-Debüt

Der große Gewinner des Fährmann-Ausfalls ist natürlich Marius Müller. Der Neuzugang wurde als Herausforderer und Nummer zwei geholt. Nun steht der Keeper vor seinem Pflichtspiel-Debüt für S04. Dabei kann der 30-Jährige sich direkt in einem absoluten Topspiel beweisen und für weitere Startelfeinsätze zu empfehlen. Müller kann Fährmann nun früher und intensiver herausfordern, als zunächst gedacht und vielleicht gehofft.

Bis Fährmann wieder bei hundert Prozent ist, wird Müller im Tor stehen. Schafft er es, konstant gute Leistungen zu zeigen und zu beweisen, dass er für die Mannschaft ein starker Rückhalt sein kann, könnte er auch dauerhaft einen Platz im Kasten beanspruchen dürfen.