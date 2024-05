FC Schalke 04 macht es offiziell – nächster Neuzugang perfekt

Der FC Schalke 04 macht Nägel mit Köpfen. Königsblau hat am Montag (27. Mai) den zweiten externen Neuzugang für die Saison 2024/25 vorgestellt. Nach Anton Donkor ist Adrian Gantenbein Schalkes zweiter Neuer für die kommende Spielzeit.

Donkor kam für die linke Schiene, nun holt der FC Schalke 04 auch für die rechte Schiene einen neuen Mann. Gantenbein kommt vom FC Winterthur aus der Schweiz. Bei Königsblau unterschreibt er einen Vertrag bis 2028.

FC Schalke 04: Gantenbein kommt vom FC Winterthur

In den vergangenen Tagen hatte es sich bereits angekündigt, nun ist es offiziell: Gantenbein wechselt zur neuen Saison an das Berger Feld und wird Königsblau auf der rechten Seite verstärken. Der 23-Jährige durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Winterthur. Seit 2020 war er bei den Profis des Schweizer Erstligisten unterwegs. Jetzt folgt also der Wechsel nach Deutschland.

Gantenbein besticht vor allem mit seiner Offensivstärke. In der abgelaufenen Saison sammelte er ganze 14 Torbeteiligungen – für einen Rechtsverteidiger sind das starke Zahlen. Bei Königsblau erhofft man sich nun, dass der 23-Jährige daran anknüpfen kann.

„Mit Adrian haben wir einen dynamischen und aufmerksamen Außenverteidiger verpflichtet, der offensive Impulse auf der rechten Seite setzt“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots. „Mit 23 Jahren hat er bereits sehr viele Profi-Spiele in der Schweiz absolviert und sich in Winterthur Jahr für Jahr weiterentwickelt“, ergänzte der Belgier.

S04 schließt große Kaderbaustelle

„Nach meiner Zeit in Winterthur ist Schalke genau die Herausforderung, nach der ich gesucht habe. Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und möchte das Vertrauen in Form von guten Leistungen zurückzahlen“, sagt Gantenbein selbst über seinen Wechsel zu S04.

Mit der Verpflichtung des 23-Jährigen hat Königsblau eine große Baustelle schließen können. Die rechte Defensivseite machte Schalke in der abgelaufenen Saison große Probleme. Nahezu an jedem Spieltag kam ein anderer Akteur dort zum Einsatz. Mit Gantenbein scheint S04 nun eine neue, feste Stammkraft auf der Position gefunden zu haben.