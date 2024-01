FC Schalke 04: Harte Geraerts-Worte bei Trainingslager-Abreise – „Nicht glücklich“

Das Trainingslager in Portugal ist für den FC Schalke 04 beendet, die Mannschaft ist mittlerweile wieder in Deutschland angekommen. Neben sieben kompletten Trainingstagen und zwei Testspielen zog Cheftrainer Karel Geraerts Bilanz.

Und der Trainer des FC Schalke 04 zeigte sich nicht so begeistert. Zum Abschluss gab es nämlich eine bittere Enttäuschung für die Königsblauen.

FC Schalke 04: Harte Geraerts-Worte bei Trainingslager-Abreise

So eine Winter-Vorbereitung samt Trainingslager sind für jede Mannschaft sehr wichtig, um sich für die Rückrunde optimal vorzubereiten. Beim FC Schalke 04 endete er nicht so gut. Nach einer knappen 2:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg gab es zum Abschluss ein Trainingsspiel gegen den spanischen Drittligisten Recreativo Huelva am Dienstag (9. Januar).

Die Mannschaft von Cheftrainer Karel Geraerts kam dabei nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Dementsprechend war der Belgier „nicht glücklich“. Vor allem beim Gegentor sahen die Schalker nicht gut aus. „Das war ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk für den Gegner“ gewesen, sagte Geraerts.

Der Coach wollte dabei keine einzelnen Spieler mit Blick auf die vergangenen Tage hervorheben – weder positiv noch negativ. An seine Jungs appelliert er, weiterhin konzentriert zu bleiben.

„Bedeutet nicht, dass wir automatisch gegen Hamburg gewinnen“

Zwar zeigte die Entwicklung der vergangenen Wochen und Monate, dass es in die richtige Richtung gehe, doch das „bedeutet nicht, dass wir automatisch auch gegen Hamburg gewinnen“, betonte der Trainer des FC Schalke 04 deutlich im Hinblick auf den Rückrunden-Auftakt in der Veltins-Arena gegen den HSV (20. Januar, 20.30 Uhr).

Über eine Sache ist Geraerts dann aber doch froh: Es gab nämlich „keine größeren Verletzungen“ vor der Abreise am Mittwoch. Nach und nach kehren immer mehr Verletzte zurück und auch auf dem Transfermarkt tut sich etwas. Darko Churlinov steht vor einer Rückkehr (hier mehr dazu).

Noch vor dem Start gegen den HSV gibt es aber für Königsblau eine letzte Generalprobe. Es geht gegen den belgischen Klub KAS Eupen am Samstag (13. Januar, 13.30 Uhr).