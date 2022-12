FC Schalke 04: Trainingsauftakt bei S04 – DARAUF achten alle Fans

Urlaub adé, zurück auf den Trainingsplatz. Das wartet auf die Spieler des FC Schalke 04 ab Donnerstag (1. Dezember). Die erste Urlaubsphase der Winterpause ist für die Mannschaft vorbei. Thomas Reis hat sich in den vergangenen Tagen viele Gedanken gemacht – jetzt will er den Spielern seine Philosophie einimpfen.

Wenn die königsblauen Akteure am Donnerstag zurück auf den Platz kehren, gucken die Fans genau hin. Sie wünschen sich gute Nachrichten aus dem Lazarett. Welche Spieler des FC Schalke 04 kehren wieder zurück?

FC Schalke 04: Hoffnung auf Rückkehrer

Wie kaum ein anderes Team hatte der Bundesliga-Aufsteiger mit Verletzungsausfällen zu kämpfen. Besonders die Defensive lag in Trümmern. Mit Sepp van den Berg, Leo Greiml, Marcin Kaminski und Ibrahima Cisse fielen gleich vier Innenverteidiger aus. Dazu gesellten sich auch noch die Fanlieblinge Thomas Ouwejan und Rodrigo Zalazar.

Umso größer sind die Hoffnungen der Fans, dass der ein oder andere Akteur bald wieder auf dem Feld steht. Deshalb werden ihre Augen beim Trainingsauftakt zunächst nach diesen Stars suchen. Zuletzt waren die Spieler des FC Schalke 04 am 15. November zum Leistungstest in Gelsenkirchen.

S04-Profis vor Rückkehr

Bleibt die Frage, wer zurückkehren könnte. Darüber hatte Peter Knäbel bereits vor einigen Tagen gesprochen. In einem Vereinsinterview verriet der Sportvorstand: „Ibrahima Cisse und Marcin Kaminski kommen als Erste wieder zurück.“ Außerdem verkündete er, dass beide am 1. Dezember eine Teil-Integration ins Training haben werden.

Die Fans werden genau hinschauen, ob beide tatsächlich zurückkehren. Bezüglich van den Berg, Zalazar und Ouwejan wird der FC Schalke 04 wohl noch warten müssen. Knäbel sprach davon, dass sie im Trainingslager wieder dabei sind.

FC Schalke 04: Der Winterfahrplan

Vorher werden noch ein paar Wochen vergehen. Der Winterfahrplan der Knappen ist zweigeteilt. Nach der ersten Urlaubsphase wird jetzt bis Weihnachten trainiert – inklusive Testspielen gegen Rapid Wien, Hajduk Split und VfL Osnabrück.

Über Weihnachten und den Jahreswechsel gibt es dann die zweite Pause, ehe am 2. Januar das Trainingslager im türkischen Belek beginnt. Nach einem weiteren Test gegen den 1. FC Nürnberg geht es am 21. Januar in der Bundesliga weiter. Dann hoffentlich auch mit dem Langzeitverletzten an Board.