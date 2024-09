FC Schalke 04: Gerüchteküche brodelt – jetzt packt Tillmann aus

Beim FC Schalke 04 läuft die Trainersuche auf Hochtouren. Die Gerüchteküche brodelt gewaltig. Viele Trainer werden mit den Königsblauen in Verbindung gebracht. Einer, der immer wieder dabei ist, ist Klub-Legende Raul Gonzalez.

Doch konkreter wurde es beim FC Schalke 04 noch nicht. Jetzt hat sich CEO Matthias Tillmann zu Wort gemeldet. Welchen Trainer wird der Gelsenkirchener Klub bald präsentieren?

FC Schalke 04: Gerüchteküche brodelt

Nach dem Trainer-Knall beim FC Schalke 04, als Karel Geraerts freigestellt wurde, gibt es fast täglich einen neuen Kandidaten. Erste Absagen hat der Revierklub allerdings auch schon kassiert (hier mehr dazu).

Auch interessant: FC Schalke 04: Trainer-Hammer! Kommt jetzt alles doch ganz anders?

Kaderplaner Ben Manga wird sich darum kümmern, den neuen Cheftrainer bald präsentieren zu können. CEO Matthias Tillmann äußerte sich jetzt erstmals zur Suche.

„Wir haben in der letzten Woche Entscheidungen getroffen, weil wir der Überzeugung sind, dass wir sie jetzt für Schalke treffen mussten. Die Trainersuche ist in vollem Gange. Da liegt aktuell der Fokus drauf. Wir haben einige Gespräche schon geführt und werden diese weiter forcieren“, so der Klubchef.

Tillmann packt aus

Was für einen Trainer-Typen suchen die Verantwortlichen? „Wir wollen jemanden, der eine klare Handschrift mit einer klaren Spielphilosophie hat“, sagt Tillmann. Der FC Schalke 04 will einen Coach, „der bereit ist und es gezeigt hat, dass er junge Spieler entwickeln kann. Das ist der Weg, für den wir uns im Sommer entschieden haben“, betont der Klubchef weiter.

Weiter beschwört der Vorstandsvorsitzende ein Miteinander zwischen den Fans und dem Verein: „Ich bin nach wie vor sehr überzeugt von der Qualität der Mannschaft und dem eingeschlagenen Weg, den wir im Sommer begonnen haben. Diesen Weg müssen wir gemeinsam gehen.“

Mehr Nachrichten für dich:

Nachdem schon zahlreiche Namen in Verbindung mit dem Trainerposten des S04 gefallen sind, sorgt ein wildes Gerücht aus der Türkei für Aufregung. Wird Ben Manga etwa für eine große Überraschung sorgen?