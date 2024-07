FC Schalke 04: Es steht wohl fest! Bei DIESER Geraerts-Entscheidung schauen alle genau hin

Jetzt wird’s heiß: Die zweite Liga geht wieder los! Für den FC Schalke 04 steht der Saisonstart vor der Tür – am Samstagabend (03. August, 20.30 Uhr) empfängt man Eintracht Braunschweig zum ersten Topspiel der neuen Saison. Aufseiten des S04 herrscht bei vielen Personalien jedoch noch große Ungewissheit.

Wer ist die neue Nummer eins? Wie setzt sich die defensive Dreierkette zusammen? Welche Neuzugänge werden direkt ins kalte Wasser geworfen? Eine wichtige Entscheidung soll Karel Geraerts, Trainer des FC Schalke 04, nun getroffen haben.

FC Schalke 04: Torwart-Duell wohl entschieden

Diese Thematik hat Königsblau in den vergangenen Wochen nahezu durchgängig beschäftigt: Wer ist Geraerts‘ Nummer eins zwischen den Pfosten? Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann wurde als vermeintliche Nummer eins aus Braunschweig geholt, schien seinen Stammplatz aber zwischenzeitlich an Herausforderer Justin Heekeren zu verlieren. Schließlich zeigte Heekeren in der Vorbereitung starke Leistungen.

Geraerts und Co. hatten den beiden Torhütern ein offenes Duell um den Stammplatz versprochen. Sowohl Hoffmann als auch Heekeren haben diesen Kampf angenommen und in den Testspielen gleich viel Einsatzzeit bekommen. Doch letztlich musste sich Geraerts für einen entscheiden.

Laut den „Ruhr Nachrichten“ ist die Wahl auf Sommer-Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann gefallen. Beim Auftakt gegen seinen Ex-Klub wird er also wohl zwischen den Pfosten des Revierklubs stehen. Bei der Liga-Generalprobe gegen Leeds United hatte die Neuverpflichtung bereits das Tor der Königsblauen gehütet. Dies sei ein klares Indiz dafür, dass der 25-Jährige als neue Nummer eins des FC Schalke 04 in die Saison gehen wird, heißt es.

Wird wohl gegen seinen Ex-Klub am ersten Spieltag im S04-Tor stehen: Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann. Foto: IMAGO/Steinbrenner

Herber Rückschlag für Heekeren

Für seinen Herausforderer wäre das natürlich erstmal ein bitterer Schlag. Heekeren dürfte sich – trotz der Neuverpflichtung Hoffmanns – Chancen auf den Stammplatz ausgerechnet haben. Der 23-Jährige hat sich bei seiner Leihe in Belgien hervorragend entwickelt und kam in einer starken Form zurück. Letztlich dürfte sich Geraerts mit Hoffmann jedoch auch für mehr Erfahrung im S04-Tor entschieden haben.

Wie es mit Heekeren nun weitergeht, ist noch unklar. Wird er Pokal-Torhüter? Wartet er auf eine weitere Chance oder verlässt er den Pottklub sogar noch? Es bleibt spannend, wie Königsblau mit Heekeren plant und wie es mit dem jungen Torhüter weitergeht.