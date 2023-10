FC Schalke 04: Torwart-Entscheidung gefallen? Geraerts-Worte lassen aufhorchen

Auf diese Frage erhoffen sich alle Fans des FC Schalke 04 endlich eine Antwort: Wer steht am Sonntag (22. Oktober, 13.30 Uhr) gegen den Karlsruher SC im Tor? Ralf Fährmann ist nach seiner Verletzung zurück. Zuletzt durften Michael Langer und Justin Heekeren den Kasten hüten.

Nun aber ist mit Karel Geraerts ein neuer Trainer beim FC Schalke 04 da. Seine erste Amtshandlung ist gleich direkt die wohl schwierigste. Wen stellt der Neu-Coach ins Gehäuse gegen Karlsruhe? Auf der Pressekonferenz ließen seine Aussagen aufhorchen.

FC Schalke 04: Wer startet gegen Karlsruhe im Tor?

Etwas mehr als zwei Wochen ist Karel Geraerts jetzt beim FC Schalke 04. Den Traditionsverein soll er nach dem Horror-Start wieder in die Erfolgsspur bringen. Dafür soll am Sonntag ein Sieg gegen den Karlsruher SC her, um die Trendwende einzuleiten. Bei seiner Premiere hat er allerdings noch ein anderes Problem. Die Torhüter-Frage bei S04 ist noch nicht geklärt.

Auch interessant: FC Schalke 04: Erste Sorgenfalten bei Geraerts – bleibt ihm gegen Karlsruhe keine andere Wahl?

Schon seit Jahren gibt es bei den Königsblauen die Debatte um den Mann, der im Kasten der Schalker stehen soll. Ex-Keeper Holger Gehrke zeigte sich im Gespräch mit DER WESTEN gar nicht begeistert. „Da war bei S04 einige Jahre echt viel durcheinander. Im Moment ist auch nicht abzusehen, ob da endlich mal Ruhe einkehren wird“, so Gehrke. Immer wieder wurde die Debatte von den Ex-Trainern neu gestartet. Daher ist es wichtig, dass jetzt diese Frage endlich geklärt wird. Mit Marius Müller ist der Stammtorwart zunächst einmal für einige Monate aufgrund eines Kreuzbandrisses außer Gefecht.

Auch Ralf Fährmann verletzte sich, weshalb Michael Langer und Justin Heekeren zuletzt im Tor standen. Wer wird es gegen den KSC sein? „Es wird eine schwierige Entscheidung für mich – aber ich fühle mich gut damit“, gesteht Geraerts am Freitag auf der Pressekonferenz. Der Cheftrainer machte es spannend: „Für mich ist es noch zu früh, das zu beantworten.“ Am Samstag wird er es der Mannschaft bekannt geben, am Sonntag wissen dann spätestens eine Stunde vor Anpfiff der Partie alle Bescheid.

Bekommt Heekeren den Vorzug?

Allerdings gibt eine Einschätzung des neuen Trainers des FC Schalke 04 einen kleinen Hinweis darauf, wer am Ende die Nase vorne hat. Als er gefragt wurde, wie wichtig es für den Belgier sei, dass der Torwart nicht nur Bälle fangen und abwehren kann, sondern auch mitspielen muss, antwortete Geraerts: „Das ist sehr wichtig. Im modernen Fußball brauchen Torhüter mehr Qualitäten, als sie nur auf der Torlinien zu haben.“

Mittlerweile dürfte auch jeder Fan der Königsblauen wissen, dass Fährmann am Ball nicht gerade der Stärkste ist. Heekeren hingegen ist mit dem Ball am Fuß der definitiv stärkste Torhüter im Kader.

Mehr News für dich:

Somit ist es durchaus wahrscheinlich, dass Heekeren gegen Karlsruhe den Vorzug bekommen wird. Der 22-Jährige war bereits bei der 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC im Tor der Gelsenkirchener. Doch wer denkt, dass nach dem KSC-Spiel die Torwart-Debatte dann damit vorüber sei, der wird enttäuscht sein. Spätestens bei der Rückkehr von Marius Müller fängt sie wieder von vorne an.