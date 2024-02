FC Schalke 04: Letzte Chance für S04-Star? Jetzt muss er Geraerts überzeugen

21 Spiele, Platz 14 und Abstiegskampf! Die Zweitliga-Saison hat sich der FC Schalke 04 SO sicherlich nicht vorgestellt. Statt um den Wiederaufstieg zu kämpfen, müssen die Königsblauen aufpassen, dass es nicht sogar noch eine Liga runtergeht.

Am Samstag (17. Februar, 13 Uhr) empfangen die Königsblauen die SV Wehen Wiesbaden und wollen dabei drei wichtige Punkte sammeln. Cheftrainer Karel Geraerts muss auf einen Leistungsträger verzichten. Dafür bekommt Thomas Ouwejan seine vermutlich letzte Chance bei S04.

FC Schalke 04: Letzte Chance für S04-Star?

Vor zwei Jahren gehörte Thomas Ouwejan noch zu den Aufstiegshelden beim FC Schalke 04. Seine gefährlichen Standards führten fast immer zu Toren für die Königsblauen. In der Bundesliga enttäuschte der Niederländer dann ein wenig, fiel sogar oft verletzungsbedingt aus.

Auch interessant: Mega-Coup um Ex-Schalke-Coach – damit hat keiner gerechnet

Einen Neustart sollte es in dieser Spielzeit in der 2. Bundesliga geben. Ouwejan war unter Ex-Trainer Thomas Reis stets gesetzt und auch unter Karel Geraerts stand er anfangs immer in der Startelf. Doch Ouwejan immer weniger Leistung zeigte und enttäuschte, wurde er auf die Bank verdonnert. Seit seiner Suspendierung im Dezember kommt er auf lediglich zwei Einsätze.

Vor allem im Hinblick auf den Sommer wird es interessant um Ouwejan. Sein Vertrag läuft aus. Es sieht aktuell nicht so danach aus, als würde Schalke mit dem Linksfuß verlängern. Nun bekommt er allerdings eine große Chance, die Verantwortlichen und Trainer Geraerts zu überzeugen.

Ouwejan muss überzeugen

Beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Wiesbaden wird Ouwejan aller Voraussicht nach von Beginn an spielen. Der Grund ist eine Gelbsperre von Derry Murkin. Für ihn sprang Ouwejan bereits bei der Gelb-Rot-Sperre gegen den HSV (0:2) ein. Gegen die Hamburger machte es der Niederländer ganz ordentlich, saß dann aber in zwei Spielen hintereinander auf der Bank. Gegen Kiel durfte er in der Schlussphase eben für Murkin ran, bei dem die Sorge vor einem Platzverweis stand.

Mehr Nachrichten für dich:

Es wird die letzte Möglichkeit für Ouwejan sein. Danach wird Geraerts wohl nicht mehr so geduldig mit ihm sein und ihm wohl nicht mehr so viele Einsätze geben. Sollte es bei ihm nicht zu einer Trendwende kommen, werden sich im Sommer die Wege von Ouwejan und Schalke wohl trennen.