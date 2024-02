Mega-Coup um Ex-Schalke-Coach – damit hat keiner gerechnet

Mit dem FC Schalke 04 schaffte er die Qualifikation für die Europa League, was für den Klub in der heutigen Zeit aktuell undenkbar ist. Dennoch musste Andre Breitenreiter nach der Saison 2015/16 wieder gehen. Danach war es lange ruhig um ihn, ehe er die TSG Hoffenheim trainierte. Allerdings wurde er auch dort schnell entlassen.

Seit Februar 2013 war der Ex-Schalke-Coach ohne Job. Jetzt aber hat ein Klub aus England überraschend die Verpflichtung von Breitenreiter als neuen Trainer verkündet. Mit ihm hat wohl keiner gerechnet.

Ex-Schalke-Trainer heuert in England an

Ab sofort ist Andre Breitenreiter neuer Cheftrainer beim englischen Zweitligisten Huddersfield Town. Das hat der Klub am Donnerstagabend (15. Februar) überraschend bekannt gegeben. Laut Vereinsmitteilung startet der ehemalige Coach des FC Schalke 04 (2015-2016) sein Engagement bei den Nord-Engländern am kommenden Montag und hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Breitenreiter war nach seiner Entlassung bei der TSG Hoffenheim Anfang Februar 2023 mehr als ein Jahr ohne Job.

Breitenreiter folgt bei Huddersfield auf Interimstrainer Jon Worthington und soll den Verein vor dem Abstieg in die Drittklassigkeit bewahren. In der englischen Championship, so lautet die zweite Liga in England offiziell, belegt der einstige Premier-League-Klub nach 32 Spieltagen nur den 20 Platz. Breitenreiter hat nun 14 Spiele Zeit, mit dem Klub den Klassenerhalt zu schaffen. Nur fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

„Seine Fußballphilosophie passt zu uns“

Huddersfield-Sportdirektor Mark Cartwright schwärmt von Breitenreiter. „Seine Fußballphilosophie passt genau zu uns“, lobte der Boss. „Wir glauben, dass André die Fähigkeiten besitzt, unserer Mannschaft in den verbleibenden Ligaspielen einen positiven Schub zu geben.“ Zusammen mit dem Ex-Schalke-Coach wolle der Klub den Fans „etwas wirklich Aufregendes“ bei Huddersfield aufbauen.

Breitenreiter ist nun der dritte Trainer in der jüngeren Geschichte von Huddersfield. Vor ihm trainierten der bei Mainz 05 zuletzt entlassene Jan Siewert (2019) und ein weiterer Ex-Schalker: David Wagner. Von 2015 bis 2019 war er bei Huddersfield tätig und ist jetzt als Trainer beim Ligarivalen Norwich City unter Vertrag.