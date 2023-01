FC Schalke 04: Talent Sidi Sané mit Kampfansage – DAMIT könnte er S04 sofort helfen

Mit Niklas Tauer und Jere Uronen hat der FC Schalke 04 in diesem Winter schon zwei Spieler verpflichtet. Da sich der Transfer von Tim Skarke immer noch hinzieht, sind die Verantwortlichen der Königsblauen gezwungen, sich nach anderen Alternativen auf den Flügelpositionen umzusehen.

Diese Verstärkung für den FC Schalke 04 könnte beispielsweise auch aus den eigenen Reihen kommen. Flügelspieler Sidi Sane hat in einem Interview nun über seine Stärken gesprochen. Mit diesen könnte der Youngster aus der Knappenschmiede auch der Profi-Mannschaft helfen.

FC Schalke 04: Sane mit Kampfansage

Sidi Sane ist nicht nur der Bruder von Nationalspieler und Ex-S04-Star Leroy Sane, sondern auch das nächste große Talent der Knappenschmiede des FC Schalke04. In der bisherigen Saison absolvierte der 19-Jährige elf Spiele für die U23 der Königsblauen. In diesem gelangen ihm drei Tore. Aufgrund seiner guten Leistungen kam er in dieser Spielzeit zu einem Kurzeinsatz in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Bremer SV und gab im letzten Ligaspiel der Schalker gegen den FC Bayern sogar sein Bundesliga-Debüt.

Sane sieht seine optimale Position auf den Flügeln. „Da kann ich mein Tempo gut einbringen. Ich bin schnell, dazu habe ich Qualitäten im Eins-gegen-eins“, meint das Talent in einem vereinseigenen Interview. Die Fähigkeiten, auf dem Flügel zu spielen sowie Tempo ins Spiel zu bringen und sich im Eins-gegen-eins gegen Gegenspieler durchzusetzen, lassen die anderen Spieler im Kader von Thomas Reis vermissen. Aus diesem Grund kann der Offensivspieler eine echte Option für den S04-Trainer darstellen, wenn die Verpflichtung eines weiteren Flügelspielers scheitert.

FC Schalke 04: „Sidi kann ein spannender Spieler werden“

Im gleichen Interview hat sich auch Reis zu seinem jungen Schützling geäußert. „Sidi hat sehr gute Ansätze, die man ab und zu sieht – aber eben nicht immer“, erklärt der Übungsleiter. Demnach müsse das S04-Juwel noch an der Konstanz arbeiten. „Er weiß gar nicht, wie gut er sein kann. Sidi kann ein spannender Spieler werden“, ergänzt Reis anschließend.

Sidi Sane ist bereits der dritte aus der Sane-Familie, der das Trikot der Königsblauen getragen hat. Leroy Sane und Kim Sane haben alle mal für den FC Schalke 04 gespielt. Während Leroy nun beim FC Bayern unter Vertrag steht und Sidi die Chance wahrnehmen möchte, mal Stammspieler bei den Knappen zu werden, spielt Kim nun für die SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West.