FC Schalke 04: Nach Ulm-Enttäuschung – jetzt droht die endgültige Katastrophe

Vier Spiele, drei Niederlagen, ein Unentschieden: So lautet die miserable Statistik unter dem neuen Cheftrainer Kees van Wonderen. Der FC Schalke 04 steckt weiter in der Krise und wartet vergeblich auf den Befreiungsschlag.

Nach der Nullnummer in Ulm ist es beim FC Schalke 04 noch düsterer geworden. Schon am nächsten Spieltag droht in der 2. Bundesliga die endgültige Katastrophe.

FC Schalke 04: Es wird immer brutaler

Der FC Schalke 04 ist wieder da, wo er vor einigen Spieltagen schon stand: auf einem Relegationsplatz. Das 0:0 gegen den SSV Ulm war spielerisch eine weitere Enttäuschung für die königsblauen Anhänger. Jetzt steht mittlerweile auch fest: Der Trainerwechsel hat rein gar nichts gebracht.

Der Grund, wieso S04 jetzt auf Platz 16 steht, ist der überraschende Sieg von Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf. Der Aufsteiger besiegte den Tabellenführer im eigenen Stadion knapp mit 1:0 und zog an den Schalkern vorbei.

Als wäre das nicht schon Horror genug für den Revierklub und seinen Anhängern, sorgte auch Jahn Regensburg am Samstag (2. November) für Aufsehen. Das Schlusslicht der 2. Liga holte gegen Elversberg (1:0) drei wichtige Punkte.

Katastrophe droht

Damit hat Regensburg nur noch zwei Zähler weniger als der FC Schalke 04. Läuft es richtig schlecht, ist Königsblau am kommenden Spieltag der neue Tabellenletzte. Dann kommt es zum Duell gegen Regensburg (10. November, 13.30 Uhr). Zuvor könnte Eintracht Braunschweig mit einem Sieg an S04 vorbeiziehen. Die Niedersachsen spielen am Sonntag (3. November) beim SC Paderborn und haben am 8. November den Hamburger SV zu Gast.

Für Van Wonderen würde das wohl das endgültige Aus bedeuten. Der Niederländer steht ohnehin schon mächtig in der Kritik, würde einen weiteren Rückschlag mit dem letzten Tabellenplatz wohl kaum noch überstehen können. Auch wenn die Saison noch lang ist, herrscht bei den Gelsenkirchenern Großalarm.