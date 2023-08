FC Schalke 04 verkündet Neuerung im Stadion! S04-Fans gehen auf die Barrikaden – „Lasst es sein“

Nach der Auftaktpleite beim Hamburger SV (3:5) steht nun das erste Heimspiel für den FC Schalke 04 an. Gegen den 1. FC Kaiserslautern wollen die Königsblauen in der heimischen Veltins-Arena die ersten drei Punkte in der neuen Saison einfahren.

Kurz vor der Partie hat der FC Schalke 04 jetzt eine Neuerung verkündet. Bei den Fans kommt es, wie bereits in der vergangenen Saison, überhaupt nicht gut an.

FC Schalke 04 verkündet Neuerung im Stadion

Neue Saison, neue und alte Regeln in der Nordkurve. Vor dem ersten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Samstag (5. August, 20.30 Uhr) hat der FC Schalke 04 die Modalitäten der Bändchenausgabe für den Zutritt der Nordkurve angepasst. Die Bändchen gibt es bereits seit der vergangenen Saison.

Der Hintergrund: Wie bei vielen fanreichen Klubs mogeln sich immer wieder Zuschauer ohne entsprechende Karte in die Nordkurve. Die wird dadurch überfüllt und Sicherheitsauflagen können nicht mehr eingehalten werden. Die Bändchen sollten sicherstellen, dass nur Fans mit Nordkurven-Karte dort auch tatsächlich reinkommen. Dafür gibt es jetzt eine weitere Neuerung.

„An allen Eingängen der Veltins-Arena werden fortan Drehkreuzbereiche ausschließlich für Stehplatztickets freigeschaltet sein. Die jeweilige Anzahl der für die Bändchenvergabe ausgewählten Drehkreuze basiert dabei auf den Zugangszahlen der vergangenen Saison am jeweiligen Standort“, erklärt der Klub.

Fans wütend über Bändchen

Von den jeweils 13 verfügbaren Drehkreuzen pro Eingang stehen exklusiv für Stehplatzticket-Inhaber zur Verfügung: Ost 1 (drei), Ost 2 (zwei), West 1 (eins) und West 2 (fünf). Keine Änderungen gibt es am Eingang Nord, wo die Fans des FC Schalke 04 wie gewohnt ins Stadion gehen können.

Um entsprechend bereits vor dem Einreihen in die Warteschlangen gut sichtbar zu sein, werden alle betroffenen Drehkreuze beziehungsweise Zugänge mit Bannern gekennzeichnet sein. Außerdem wird es im Stadionaußenbereich Durchsagen geben. Nach dem Einlass gibt es dann die Bändchen durch einen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, damit der Zugang zur Nordkurve möglich ist.

Doch, wie schon im Vorjahr, kommt die Bändchenvergabe überhaupt nicht gut an. „Kein Mensch in der Nord hat Bock auf diese Bändchen. Lasst es einfach bleiben“, „Schafft die Scheiße doch endlich ab. Auch so wird sich nichts daran ändern, dass die Nord überfüllt ist. Nur der Einlass wird komplizierter und dauert wahrscheinlich noch länger“ und „Jetzt noch komplizierter als vorher? Schafft die Scheiße ab“, heißt es in den sozialen Medien.