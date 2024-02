FC Schalke 04: Mega-Chaos droht – Fans verfolgen Entscheidung kritisch

Wenn der FC Schalke 04 am Freitag (1. März) Tabellenführer FC St. Pauli in die Veltins-Arena empfängt, werden wieder über 60.000 Fans anreisen. Viele Anhänger haben die Anfahrt zum Spiel bereits seit Wochen geplant, doch vor Kurzem folgte ein Schock.

Denn die Verdi hat für diesen Tag die nächsten ÖPNV-Streiks in NRW angekündigt. Die Busse und Bahnen der Bogestra werden deshalb zum Spieltag des FC Schalke 04 stillstehen. Es droht ein Mega-Chaos.

FC Schalke 04: Mega-Chaos gegen St. Pauli droht

Rund sieben Kilometer trennen den Gelsenkirchener Hauptbahnhof und die Veltins-Arena des FC Schalke 04. Oftmals reisen von dort aus die Fans mit der Straßenbahn-Linie 302, zahlreichen Sonderzügen oder mit den Bussen zur Partie. Diese Anhänger müssen sich für die Partie gegen St. Pauli am Freitag etwas anderes einfallen lassen.

Nach den Lokführern und vielen anderen Berufsgruppen streiken in Deutschland wieder die in der Gewerkschaft Verdi Angestellten. Dazu zählen auch die Mitarbeiter im ÖPNV. In Gelsenkirchen ist das die Bogestra, die den Nahverkehr betreibt.

Für den Freitag hat die Bogestra bereits angekündigt, dass ein Großteil ihrer Mitarbeiter am kommenden Streik teilnehmen wird. Somit würde diese auch die Anfahrt zum Heimspiel der Königsblauen betreffen und die Zuschauer müssen auf andere Verkehrsmittel zugreifen.

Streik bei S04-Heimspiel

Es könnte also sein, dass der eine oder andere Fan des FC Schalke 04 aus der näheren Umgebung womöglich mit dem Fahrrad oder mit dem Auto anreist. Andere werden vermutlich Fahrgemeinschaften bilden. Auf den Straßen rund um die Veltins-Arena wird es vermutlich noch voller werden als gewöhnlich.

Was die Verkehrssituation außerdem noch schwierig macht, ist die Sperrung der A42. Ob die über 60.000 Menschen, die zum Spiel wollen, auch pünktlich bei Anpfiff im Stadion sein werden?

Für viele S04-Fans gibt es noch eine andere Alternative. Die Schalker Kult-Kneipe „Mythos Görsmeier“ hat jetzt gemeinsam mit einem Taxi-Unternehmen einen Deal: Ein Unternehmen stellt extra fünf Taxis, die vom Taxi-Stand am Hauptbahnhof zur Kneipe pendeln. Und von dort kann es später weiter zur Veltins-Arena gehen. Der Appell: „Bitte versucht Euch zusammenzuschließen, dass immer vier Personen in ein Taxi passen.“ Mehr Infos dazu gibt es hier.