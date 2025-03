FC Schalke 04: Neuer Sportvorstand? Elgert macht sich für Ex-Schalker stark

Seit nunmehr einem halben Jahr befindet sich der FC Schalke 04 auf der Suche nach einem neuen starken Mann im Sportbereich. Seit der Entlassung von Ex-Sportdirektor Marc Wilmots Ende September 2024 hat Youri Mulder diesen Posten interimsweise übernommen. Spätestens im Sommer soll ein neuer Sportchef her. Die Suche gestaltet sich allerdings als enorm schwierig.

Angeführt von Aufsichtsratsboss Axel Hefer sucht der FC Schalke 04 einen Sportvorstand, bislang hat man jedoch noch keinen gefunden. Nun schaltet sich sogar U19-Coach Norbert Elgert ein und nennt gegenüber der „WAZ“ seinen Favoriten.

FC Schalke 04: Elgert wirbt für Ruhnert-Rückkehr

Immer mal wieder kursiert der Name Oliver Ruhnert rund um das Berger Feld. Der 53-Jährige war bereits von 2008 bis 2017 auf Schalke tätig – unter anderem als Leiter der Knappenschmiede. Dann zog es ihn zu Union Berlin, wo er sensationelle Arbeit leistete. Zuletzt engagierte er sich politisch beim Bündnis Sahra Wagenknecht, verpasste nach dem Wahlkampf jedoch den Einzug in den Bundestag.

Union Berlin soll sich bemühen, Ruhnert zurückzugewinnen. Zum Jahreswechsel hatte er die Köpenicker verlassen. Für Elgert sei er der perfekte Kandidat für den vakanten Posten auf Schalke. Dafür legt er auch Argumente vor. „Wenn man den aus meiner Sicht Besten kriegen kann, dann sollte man alles dafür tun, ihn zu bekommen“, so Elgert gegenüber der „WAZ„.

Auf die Frage, wen er für den Besten halte, sagt er: „Oliver Ruhnert. Ihn zurückzuholen, das ist mein persönlicher Wunsch.“ Ruhnert und Elgert hatten lange Zeit gemeinsam hocherfolgreich in der Knappenschmiede gearbeitet – das enge Verhältnis ist auch nach Ruhnerts Abgang aufrechterhalten worden.

Ruhnert-Comeback ein Thema?

Nach dem (gescheiterten) Wahlkampf mit dem BSW kündigte Ruhnert an, wieder in den Profifußball zu wollen. Die Tür stünde bei ihm also offen. Ginge es nach Elgert würde der Ex-S04-Funktionär wohl schon längst wieder am Berger Feld arbeiten. „Er ist nach wie vor Schalker durch und durch. Oliver Ruhnert hat seine Qualitäten hinreichend unter Beweis gestellt“, erklärte der 68-Jährige.

Ob für Ruhnert eine S04-Rückkehr infrage kommen würde und ob die Klubbosse rund um Hefer den ehemaligen Knappenschmiede-Boss auf dem Zettel haben, ist unklar. Bislang ist es noch wohl mit keinem Kandidaten richtig konkret geworden. Fakt ist: Die Wahl muss sitzen, denn der neue Mann wird hauptverantwortlich für die Ausrichtung des Klubs und des Profibereiches in der Zukunft. Wie Elgert auf die nahende Entscheidung der S04-Bosse blickt, erfährst Du bei der „WAZ„.