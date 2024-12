Schalke 04 macht es offiziell – frohe Kunde für Königsblau

Sieben Punkte aus den letzten drei Spielen, zweimal den Tabellenführer auswärts geschlagen, ein erkennbarer Aufwärtstrend und kürzlich die beiden neuen Verträge für Max Grüger und Mika Khadr. Die letzten Wochen waren Balsam für die vernarbte königsblaue Seele von Schalke 04.

Kurz vor dem Jahreswechsel hat Schalke 04 zudem weitere gute Nachrichten zu vermelden. Am Freitag (27. Dezember) hat der Zweitligist eine neue Premium-Partnerschaft offiziell gemacht.

Der Sponsoren-Pool auf Schalke ist – trotz der schweren letzten Jahre – weiterhin enorm. Königsblau zieht immer wieder wichtige Partner an Land oder kann große Verlängerungen mit Sponsoren verkünden. So ist es auch in diesem Fall – Schalke kann sich auch in Zukunft auf einen Partner verlassen.

Die seit 2023 bestehende Zusammenarbeit mit der Knappschaft Kliniken GmbH wird zum 1. Januar 2025 ausgebaut und im Zuge dessen zudem um ein Jahr bis 2027 verlängert. Das machte Schalke kürzlich offiziell.

++ Ex-Schalke-Star verkündet spektakuläre Rückkehr – er will beim Aufstieg helfen ++

„Ich freue mich sehr, dass die Knappschaft Kliniken ihr Engagement auf Schalke fortsetzen und das jetzt sogar als Premium-Partner. Die Erweiterung der seit 2023 existierenden Partnerschaft ist das Ergebnis erfolgreicher Gespräche und Ausdruck unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit über die vergangenen zwei Jahre, für die ich mich herzlich bedanken möchte“, sagte S04-Vorstandschef Matthias Tillmann.

Knappschaft rückt noch enger mit S04 zusammen

Die Knappschaft Kliniken bleiben offizieller medizinischer Partner von S04 und damit auch in der Veltins-Arena weiter präsent – im Rahmen von Bandenwerbung und als offizieller Presenter verletzungsbedingter Spielunterbrechungen sowie des Eckballverhältnisses. „Umso glücklicher sind wir, dass wir ab sofort noch enger mit unserem offiziellen medizinischen Partner zusammenrücken“, ergänzte Tillmann.

Weitere News:

Dazu werden die Knappschaft Kliniken ab sofort auch die Leistungsdiagnostik der Profi-Mannschaft der Knappen zum Saisonauftakt und zum Start der Rückrunde durchführen. „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit als medizinischer Partner und spitzenmedizinischer Versorger auf universitärem Niveau in der Region, im Rahmen der Premium-Partnerschaft intensivieren zu können“, erklärte Andreas Schlüter, CEO der Knappschaft Kliniken.