FC Schalke 04: Fans schäumen vor Wut – der Grund ist eine DFL-Entscheidung

Die kommenden Spiele dürften richtungsweisend für den FC Schalke 04 werden. Nach dem kleinen Derby gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten VfL Bochum folgt das Revierderby gegen den BVB sowie das nächste Kellerduell gegen den FC Augsburg.

Nun ist auch klar, wie es für den FC Schalke 04 nach den wegweisenden Wochen weitergehen wird. Die DFL hat die kommenden Spieltage zeitgenau terminiert. Die Ansetzungen sorgen für Unzufriedenheit bei den Fans.

FC Schalke 04: Nur eine Partie zur Lieblingszeit

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 26 – 29 zeitgenau angesetzt. Konkret geht es dabei um die Partien gegen Bayer Leverkusen, die TSG Hoffenheim, Hertha BSC und den SC Freiburg. Das Spiel gegen die Werkself wird dabei am Samstag (1. April) um 15.30 Uhr stattfinden. Dieses ist zugleich auch das einzige Spiel, was zur beliebtesten Anstoßzeit stattfindet.

+++ FC Schalke 04: Ex-Star ehrlich – „Hoffe, dass wir es heimzahlen können“ – DerWesten.de +++

Das Spiel gegen die ebenfalls im Tabellenkeller stehenden Hoffenheimer findet hingegen am Sonntag (09. April) um 19.30 Uhr statt. Die Herthaner werden am Freitag (14. April) um 20.30 Uhr in der Veltins-Arena gastieren, während die Königsblauen dann am Sonntag (23. April) um 15:30 Uhr im Schwarzwald gegen den SC Freiburg antreten müssen.

Mehr News:

FC Schalke 04: Fans unzufrieden über Anstoßzeiten

Auf Twitter brachten die Fans kurz nach der Bekanntgabe ihre Unzufriedenheit über die Entscheidungen der DFL zum Ausdruck. „Die DFL spinnt doch“, meint so beispielsweise ein Fan. „Warum finden so wenig Spiele von Schalke auf einen Samstag statt?“, fragt sich ein Anderer.