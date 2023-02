FC Schalke 04: Ex-Coach erfährt Job-Absage aus der Zeitung – „Nicht die feine englische Art“

Als Manuel Baum vor zwei Jahren zum FC Schalke 04 kam, steckten die Königsblauen tief im Abstiegskampf fest. Auch der 43-Jährige konnte das drohende Schicksal nicht abwenden und musste den FC Schalke 04 nur wenige Wochen nach seiner Einstellung wieder verlassen.

Seitdem ist Manuel Baum ohne Job. Nun hat er verraten, dass er vor Kurzem in Verhandlungen mit einem anderen Traditionsklub stand. Dass ihm abgesagt wurde, erfuhr er nur aus der Zeitung.

FC Schalke 04: Baum war bei 1860 im Gespräch

Vor Kurzem hat der TSV 1860 München Trainer Michael Köllner entlassen. Als Nachfolger verpflichtete der Verein Maurizio Jacobacci. Der ehemalige S04-Coach Manuel Baum ging leer aus.

In einem Gespräch mit „Sky“ hat der 43-Jähige nun einen Einblick in die gescheiterten Verhandlungen gegeben. „Jeder weiß, dass ich eine tiefe Verbundenheit zu dem Verein habe“, meint der Übungsleiter, der damit bestätigt, dass er große Hoffnungen auf den Job hatte. Am letzten Donnerstag (23. Februar) hätte es demnach einen Kontakt zwischen den Münchenern und ihm gegeben, wo die Löwen nach seiner Hilfe bis Saisonende gefragt hätten. Diese wollte er leisten.

FC Schalke 04: Baum erfuhr Job-Absage aus der Zeitung

Im Anschluss erklärte der ehemalige Schalker, dass er sich in den letzten Tagen akribisch auf seine neue Aufgabe vorbereitet hätte, ehe er am Samstag (25. Februar) in der Zeitung gelesen hat: „Jetzt ist es doch ein anderer!“. Für Manuel Baum sei der Umgang des Vereins mit ihm „nicht die feine englische Art“ gewesen.

Bislang gab es vonseiten der Löwen noch keine offizielle Stellungnahme zu den Vorwürfen des 43-Jährigen. Aktuell steckt 1860 München tief in der Krise in der 3. Liga. Aus den letzten fünf Spielen holte der Traditionsverein lediglich zwei Punkte und rangiert nun in Mittelfeld der dritthöchsten deutschen Spielklasse. Weitere Unruhe kann der Klub daher mit Sicherheit nicht gebrauchen.