FC Schalke 04: Bochum schlägt vor S04-Duell Alarm – „Drehen uns im Kreis“

Während der FC Schalke 04 mit einem Sieg in die Derbywoche gegangen ist, hat der VfL Bochum seine Generalprobe gegen Werder Bremen verloren. Grund genug für einen Ex-Profi der Bochumer, Alarm zu schlagen.

Im Gespräch mit der „WAZ“ hat Patrick Fabian – früher VfL-Innenverteidiger, heute Geschäftsführer Sport bei den Bochumern – sein Team vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 gewarnt.

FC Schalke 04: Fabian schlägt Alarm

Die Bremen-Pleite wirkt beim VfL noch nach. „Das war sehr ernüchternd. Wir drehen uns alle zwei Wochen im Kreis“, so das ernüchternde Fazit von Patrick Fabian. „Wir hatten kaum Intensität im Spiel, positive Emotionen, die wir auch brauchen, die uns auch ausgezeichnet haben und die wir unbedingt wieder an den Tag legen müssen, um in dieser Liga bestehen zu können. Wir waren gefühlt immer zu spät.“ Der 35-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund: „Es brauchte kein großes Kunstwerk von Bremen, uns mit einfachen Mitteln zu schlagen.“

„Wir müssen schleunigst die Kurve kriegen. Wir sind immer noch punktetechnisch so, dass wir in Reichweite sind, dass wir Clubs um uns herum haben, die wir hinter uns lassen können, um in der Liga zu bleiben“, meint er mit Blick auf die kommenden Partien – mahnt aber gleichzeitig: „Mit einer Leistung wie heute wird es schwer.“

Fabian selbstbewusst vor Duell mit dem FC Schalke 04

Trotz des schlechten Auftritts gegen Bremen gibt sich Patrick Fabian selbstbewusst vor dem Duell mit den Schalkern. „Die Basis muss sein, eine Leistung zu zeigen, die es überhaupt möglich macht, Spiele zu gewinnen. Es war mir von der Körpersprache, vom Zugriff alles viel zu wenig. Aber wir haben ja immerhin 19 Punkte geholt und die haben wir auch nicht irgendwie geholt“, gibt der Bochumer die Marschrichtung gegenüber der „WAZ“ vor.

Am kommenden Samstag (04. März) steht das kleine Derby der Bochumer gegen Schalke auf dem Programm. Der 17. der Bundesliga empfängt den Tabellenletzten, wobei die Königsblauen die Bochumer mit einem Sieg mit fünf Toren Differenz sogar überholen könnten.