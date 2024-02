FC Schalke 04: Jetzt ist es offiziell! S04 verkündet nächsten Abgang

Es hatte sich angedeutet, nun hat der FC Schalke 04 kurz vor dem Ende des Transferfensters den nächsten Abgang verkündet. Niklas Tauer hat den S04 bereits endgültig verlassen. Justin Heekeren wird bis zum Saisonende an Patro Eisden verliehen und nun hat der Traditionsverein einen weiteren Profi abgegeben.

Soichiro Kozuki wird sich bis zum Saisonende Gornik Zabrze in Polen anschließen. Der junge Japaner hatte einen kometenhaften Aufstieg beim FC Schalke 04 gefeiert, erlitt allerdings zuletzt mehrere Rückschläge.

FC Schalke 04 verkündet nächsten Abgang

Vor genau einem Jahr bestimmte Soichiro Kozuki die Schlagzeilen beim FC Schalke 04. Der Youngster schaffte es von der Regionalliga West in die Bundesliga. Nach einer starken Vorbereitung zog ihn Ex-Coach Thomas Reis hoch zu den Profis, wo er sich auf Anhieb in die Startelf spielte. Kozuki machte den Königsblauen Hoffnung auf den Klassenerhalt, verletzte sich dann aber schwer.

Monatelang fiel der Japaner aus, feierte erst im August in der 2. Bundesliga das Comeback. Sowohl unter Reis als auch unter Neu-Trainer Karel Geraerts gelang es ihm aber nicht, an die Form des vergangenen Jahres anzuknüpfen. Kozuki wanderte zwischen Bank, Tribüne und Regionalliga hin und her. Zu Beginn des Jahres schickte ihn Geraerts endgültig zur Reservemannschaft.

Doch Kozuki war mit der Entscheidung wohl nicht zufrieden. Daher hat er den S04 nun verlassen – zumindest vorübergehend. Der 23-Jährige wird bis zum Saisonende für Gornik Zabrze auflaufen. Der polnische Erstligist hat sich zudem eine Kaufoption für den Japaner gesichert.

„Eine für alle Seiten sinnvolle Entscheidung“

„Soichiro hat auf Schalke beeindruckend den Sprung von der Regional- in die Bundesliga geschafft. Nach seiner Verletzung hatte er in der Hinrunde dann nur noch wenig Einsatzzeit“, sagt Marc Wilmots, Sportdirektor des FC Schalke 04. „Im Sinne Soichiros und des Vereins haben wir nun eine für alle Seiten sinnvolle Entscheidung getroffen. Wir wünschen ihm für seine Zeit in Polen viel Erfolg und alles Gute.“

Pikant: Beim Hallenturnier in Gummersbach Anfang des Jahres traf Kozuki mit den Schalkern auf Gornik Zabrze – und das gleich zweimal. Im Finale (7:2 für S04) ging es heiß her und der Japaner spielte ein ordentliches Turnier. Das scheint auch die polnischen Verantwortlichen überzeugt zu haben.