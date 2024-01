FC Schalke 04: Bittere Ohrfeige für S04-Profi! Er steht wieder am Anfang

Es hatte sich ein wenig angedeutet, jetzt ist es für Soichiro Kozuki vom FC Schalke 04 bittere Gewissheit. Der Youngster wird nicht mehr mit den Profis trainieren, wird stattdessen zur U23 der Königsblauen degradiert.

Vor einem Jahr startete der Japaner noch hoffnungsvoll in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga beim FC Schalke 04, kommt aber seit seiner Verletzung nicht richtig in Schwung. Ein Abgang soll sogar ein Thema sein.

FC Schalke 04: Heftige Ohrfeige für S04-Profi

Fünf Spiele absolvierte Soichiro Kozuki in dieser Saison. Nur 178 Minuten stand er für die Knappen in der 2. Bundesliga auf dem Feld. Viel zu wenig für den Offensivspieler, der noch vor einem Jahr von der U23 zu den Profis befördert wurde. Nun kehrt er wieder zurück zur U23.

„Es ist wirklich schade“, sagt Lizenzspieler-Leiter Gerald Asamoah gegenüber der „WAZ“. „Er war in seinen ersten Spielen in der Bundesliga wirklich stark, doch nach seiner Verletzung ist er nie wirklich reingekommen.“ Im Februar 2023 verletzte sich Kozuki am Sprunggelenk, fiel für die restliche Rückrunde komplett aus.

Bereits am Mittwoch (17. Januar, 14 Uhr) könnte Kozuki dann bei der Reservemannschaft der Gelsenkirchener im Testspiel gegen Fortuna Köln mitwirken. Dort ist auch geplant, dass Torwart Marius Müller zwischen den Pfosten stehen wird.

Drei Talente dürfen bei Profis mittrainieren

Gute Nachrichten gibt es stattdessen für drei Talente des FC Schalke 04. Steven van der Sloot, Jimmy Kaparos und Niklas Castelle durften schon mit ins Trainingslager und konnten dort überzeugen. Nun bleiben sie bei den Profis und dürfen sich für weitere Aufgaben beweisen.

„Die Jungs haben es sehr gut gemacht“, erklärt Asamoah der „WAZ“ „Sie haben es sich verdient, noch eine Woche oben zu bleiben. Dann schauen wir weiter.“ Ob sie schon am Samstag (20. Januar, 20.30 Uhr) beim Rückrundenauftakt gegen den Hamburger SV im Kader stehen werden, ist aber noch unklar.