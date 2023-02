FC Schalke 04: Märchen geht weiter! Jetzt darf sich S04-Shootingstar Kozuki über diese Auszeichnung freuen

Der FC Schalke 04 wartet weiterhin auf den ersten Sieg im neuen Jahr. Nach dem dritten torlosen Unentschieden in Folge steht Blau-Weiß gehörig unter Druck. Für die große Aufholjagd Richtung Klassenerhalt müssen Erfolge her.

Während die sportliche Lage für den FC Schalke 04 weiterhin prekär bleibt, macht unter anderem ein Youngstar dem S04 Hoffnung. Soichiro Kozuki überzeugte in seinen ersten Wochen bei den Profis und ist auf dem besten Weg, Fanliebling bei Königsblau zu werden. Dies spiegelt sich für ihn in einer ganz besonderen Auszeichnung wider.

FC Schalke 04: Kozuki-Märchen geht weiter

Das Märchen von Soichiro Kozuki geht weiter. Erst im Januar 2022 wechselte der 22-Jährige aus der zweiten japanischen Liga zum 1. FC Düren in die Mittelrheinliga. Zuvor stand Kozuki kurz vor einem Engagement bei der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach. Doch die Verhandlungen scheiterten auf der Zielgeraden. „Die Entscheidung fiel drei oder vier Tage vor dem Ende der Transferperiode, eine wirklich schwere Zeit“, erinnert sich der 22-Jährige.

Durch die Kontakte des aus Düren stammenden Fußballtrainers Gert Engels, der bestens in Japan vernetzt ist, landete der heutige Schalker dann in der fünftklassigen Mittelrheinliga. Für Düren schoss der Japaner in elf Spielen fünf Tore und legte fünf weitere Treffer auf. Auch dank der zehn Torbeteiligungen Kozukis stieg der 1. FC Düren im vergangenen Sommer in die Regionalliga West auf.

Mit seinen Leistungen machte der junge Japaner auf sich aufmerksam. Im Sommer 2022 verpflichtete der S04 Kozuki für die U23. Auch in der Reservemannschaft überzeugte der Flügelspieler sofort. Mit 13 Torbeteiligungen in 14 Regionalliga-Partien spielte sich Soichiro Kozuki in den Fokus der ersten Mannschaft. Schalke-Coach Thomas Reis setzte den 1,80 Meter großen Offensivspieler in den Testspielen ein und nahm den Japaner mit ins Winter-Trainingslager. Wiedermal überzeugte Kozuki eindrucksvoll: Dank guter Auftritte und vier Toren in den Testspielen bekam der schnelle Flügelspieler im Januar einen Profivertrag bei S04.

Fan-Auszeichnung für Kozuki

Seit Januar hilft er Königsblau im Kampf um den Klassenerhalt und stand in jedem der fünf Bundesligaspiele in der Startelf. Beim 1:6 gegen RB Leipzig gelang dem Japaner sogar sein erstes Profi-Tor. Mit seiner Unbekümmertheit und seiner Schnelligkeit spielte sich der dribbelstarke Youngster schnell in die Herzen der Fans. Nun wurde Soichiro Kozuki von den königsblauen Anhängern zum „Spieler des Monats Januar“ gewählt. Eine schöne Bestätigung für seine Leistungen bei S04.

Das Fußballmärchen für Soichiro Kozuki geht weiter. Von der zweiten japanischen Liga in die Herzen der S04-Fans. Ein rasanter Aufstieg für den jungen Schalker. Schafft Kozuki es, an den Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen und sich stetig zu verbessern, kann der FC Schalke 04 noch lange Spaß an dem sympathischen Japaner haben.