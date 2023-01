FC Schalke 04: Terodde-Verbleib auch bei Abstieg? Stürmer findet klare Worte

In der Aufstiegssaison entwickelte sich Simon Terodde beim FC Schalke 04 zu einem waschechten Schlüsselspieler im Team von Dimitrios Grammozis. Anders sieht es jetzt in der Bundesliga aus: Bisher konnte der 34-Jährige in der Offensive nur wenig Torgefahr ausstrahlen.

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des Stürmers aus. Aus diesem Grund wird er sich nun zwangsläufig Gedanken darüber machen müssen, ob seine Zukunft beim FC Schalke 04 oder anderswo liegen soll. Jetzt hat er sich zu dieser Thematik selbst geäußert.

FC Schalke 04: Terodde spricht über S04-Verbleib

In einem Interview mit „Sky“ sprach Terodde über seinen auslaufenden Vertrag. „Der Verein kann wenig planen, ob erste oder zweite Liga. Deswegen steht das wahrscheinlich erst mal hinten an“, erklärt Terodde. Im Anschluss machte er aber auch klar, dass er sein auslaufendes Arbeitspapier gerne verlängern würde.

„Wenn ich es mir aussuchen würde, können wir uns gerne nächstes Jahr wieder hier treffen. Das würde dann heißen, dass ich noch hier spiele“, so der Stürmer. Und er wird sogar noch deutlicher, bezeichnete einen Verbleib bei den Königsblauen sogar als sein „Ziel“.

FC Schalke 04: Darum will Terodde verlängern

Für den Stürmer sei der FC Schalke ein „geiler Verein“, bei dem seit dem Abstieg 2021 „emotional“ einiges „zusammengewachsen“ sein soll. Des Weiteren spüre er eine große „Wertschätzung“ durch die Anhänger und Mitarbeiter des Klubs, weshalb es sein „Wunsch“ sei, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Mehr News:

Seit seiner Ankunft im Sommer 2021 hat Simon Terodde 48 Spiele für die Schalke bestritten. In der aktuellen Saison erzielte der 34-Jährige lediglich drei Treffer in 15 Spielen für S04 – kaum vergleichbar mit seinen 30 Toren in 30 Spielen in der vergangenen Zweitliga-Saison.