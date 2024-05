FC Schalke 04: Rückkehr geplatzt! Bundesligist schnappt sich Ex-S04-Youngster

Seine Saison ist mehr als beeindruckend, seine Entwicklung in den letzten Monaten ist beachtlich. Leo Scienza hat den SSV Ulm in die zweite Liga geballert. Das Ex-Talent des FC Schalke 04 sammelte in der abgelaufenen Saison sensationelle 27 Torbeteiligungen in 34 Spielen.

Mit diesen Zahlen ist der Brasilianer der beste Scorer der dritten Liga. Mit seinen Leistungen hat er sich auf das Radar einiger Erst- und Zweitligisten geballert. Nun steht sein Ziel fest: die erste Bundesliga. Damit ist eine Rückkehr zum FC Schalke 04 vom Tisch.

FC Schalke 04: Scienza wechselt zum FC Heidenheim

Seit einigen Wochen wurde spekuliert, wie es mit Scienza in der kommenden Saison weitergeht. Ein Verbleib bei Ulm war schon recht lange unrealistisch, sein neues Ziel jedoch lange unbekannt. Seit Donnerstag (23. Mai) herrscht nun Klarheit: Scienza zieht es an die Brenz zum 1. FC Heidenheim.

In Heidenheim hat Scienza einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Erstmals in seiner Karriere wird er also in der ersten Fußballbundesliga spielen. In seiner Zeit beim S04 blieb ihm diese Chance verwehrt. Über die dritte Liga und einige weitere Schritte führt nun sein Weg jedoch in Liga eins.

„Als ich über das Interesse des FCH in Kenntnis gesetzt wurde, habe ich mich sehr darüber gefreut. Als Spieler strebst du einfach danach, dich sportlich und persönlich stetig weiterzuentwickeln. Mit dem FCH möchte ich mich auf einem neuen fußballerischen Level beweisen. In der Bundesliga spielen zu können, ist etwas ganz Besonderes, auf das ich schon sehr gespannt bin“, so der 25-Jährige über seinen Wechsel.

Kein S04-Comeback trotz großer Fan-Wünsche

Für die S04-Fans ist das wohl ein herber Schlag. Viele Knappen-Anhänger hatten lange von einer Rückkehr des Brasilianers an das Berger Feld geträumt – dieser ist mit seinem Wechsel zum FCH nun endgültig geplatzt. Letztlich dürfte auch die Perspektive, erste Liga oder gar international zu spielen.

Denn sollte Bayer 04 Leverkusen den DFB-Pokal gewinnen, nimmt der FCH nach nur einer Saison in Liga eins an den Play-offs der Conference League teil – eine beeindruckende Leistung, die auch mögliche Neuzugänge überzeugen könnte.