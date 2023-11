FC Schalke 04: Kampf gegen die Uhr – bitterer Ausfall gegen Nürnberg droht

Für den FC Schalke 04 steht am 11. Spieltag der 2. Bundesliga ein ganz besonderes Spiel an. Die Königsblauen gastieren dabei beim 1. FC Nürnberg (4. November, 13 Uhr). Beide Fanlager verbindet eine lange und innige Fan-Freundschaft. Das wird sich dann auch vor der Partie zeigen.

Ob Simon Terodde für den FC Schalke 04 dann mitwirken kann, wird sich zeigen. Der S04-Stürmer verletzte sich unter der Woche im Pokalspiel und droht auszufallen. Laut den Aussagen von Cheftrainer Karel Geraerts könnte es ein Kampf gegen die Uhr werden.

FC Schalke 04: Kampf gegen die Uhr

Schon nach acht Minuten zeigte Simon Terodde beim Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli an, dass er behandelt werden musste. Dem Stürmer traf es bei einem Duell am Sprunggelenk. Lange wurde der Angreifer des FC Schalke behandelt, kam wieder aufs Feld, jubelte über das 1:0 von Marcin Kaminski und musste dann kurz vor der Halbzeit raus. Es ging nicht mehr weiter für den Torjäger.

Jetzt gibt es bei den Gelsenkirchenern die große Sorge, dass Terodde am kommenden Samstag gegen den 1. FC Nürnberg ausfallen könnte. „Simon (Terodde, Anm. d. Red.) ist das größte Problem“, erklärte Cheftrainer Karel Geraerts auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor der Partie. „Er hat sich den Knöchel verdreht. Das könnte ein Problem für die kommenden Tage werden.“

Ob Terodde sicher ausfallen wird, konnte Geraerts nicht bestätigen. „Wenn wir morgen spielen würden, dann wäre er definitiv nicht dabei. Aber da wir Samstag erst spielen, hat er einen Tag mehr, um die Verletzung zu auszukurieren. Morgen weiß ich dann, ob es reicht“, so Geraerts weiter.

Polter wieder für Terodde?

Terodde ist erst seit Kurzem wieder da, nachdem er mehrere Wochen wegen Wadenproblemen dem FC Schalke 04 nicht zur Verfügung stand. So richtig in Torlaune wie noch vor zwei Jahren ist der Stürmer nicht. In zehn Pflichtspielen gelangen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen. Gegen St. Pauli ersetzte ihn Sebastian Polter, der auch in Nürnberg vermutlich von Beginn an auflaufen könnte.

Auch hinter einem Einsatz von Paul Seguin steht aktuell noch ein Fragezeichen. Cedric Brunner ist auf dem Weg der Besserung, dürfte aber gegen Nürnberg noch keine Option sein. Dominick Drexler fehlte im Pokal, werde aber für das Wochenende wieder in den Kader zurückkehren.