Nürnberg – Schalke: Irre Enthüllung vor Spiel – Fans machen große Augen

Nürnberg – Schalke: Es ist eine Fan-Freundschaft, die es im Weltfußball sonst so nicht gibt. Bei jeder Begegnung gibt es eine blau-rote Fanparty – oftmals ist das Ergebnis egal.

In den vergangenen Jahren überlegten sich die aktiven Fanszenen beider Mannschaften immer wieder spektakuläre Choreografien. So wird es auch am kommenden Spieltag der 2. Bundesliga bei Nürnberg – Schalke der Fall sein, wie die FCN-Ultras jetzt enthüllten.

Nürnberg – Schalke: Irre Enthüllung vor Spiel

Beide sind Traditionsvereine, beide haben eine große Anhängerschaft, beide sind in diesem Jahr erneut in der 2. Bundesliga. Wenn der 1. FC Nürnberg und der FC Schalke 04 aufeinander treffen, wird es für die Fans ein Fest. Seit mehreren Jahrzehnten verbindet beide Klubs eine enge Fan-Freundschaft. „Schaaaalke und der FCN“, heißt sogar ein Lied von „Die Lokalmatadore“, in dem nochmal gezeigt wird, gut befreundet die beiden Fanlager sind.

Wann immer es zu einer Begegnung zwischen FCN und S04 kommt, lassen sich die Fans etwas Spektakuläres einfallen. So gab es 2018 beispielsweise in der Veltins-Arena eine Gänsehaut-Choreo, wie sie es in einem deutschen Stadion so noch nie gab. Auf Nord- und Südkurve prangten überdimensional groß die Logos der Traditionsvereine, dazu sagte ein Banner: „Tradition ist nicht Asche bewahren, sondern die Weitergabe des Feuers“.

Etwas ähnlich großes ist auch für das Spiel am Samstag (4. November, 13 Uhr) geplant, wenn die Königsblauen bei den Franken zu Gast sind. Das kündigten die Ultras Nürnberg am Mittwoch beim Pokalspiel gegen Hansa Rostock (3:2) an. Auf einem Flugblatt heißt es: „Das Bündnis, das über Generationen hinweg seinesgleichen sucht, soll an diesem Spieltag abseits des Rasens im Vordergrund stehen.“

Spektakuläre Choreo geplant

Demnach soll, wie schon 2018 auf Schalke, das ganze Stadion mit einbezogen werden – was bei normalen Spielen aufgrund der Gästefans nie möglich ist. „Die Strahlkraft der Partie werden sowohl die Nordkurve Nürnberg als auch die Nordkurve Gelsenkirchen nutzen, um eine der größten je dagewesenen gemeinsamen karitativen Aktion zu stemmen“, so die FCN-Ultras. In Verbindung mit einer riesigen Choreografie wird es einen passenden Mottoschal geben, der zu Spielbeginn von allen Besuchern im Choreobereich präsentiert werden soll.

Den Stadionbesuchern wird empfohlen, rechtzeitig zum Spiel anzureisen, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Denn aufgrund der Dimension der Choreografie beginnt diese bereits eine Viertelstunde vor Anpfiff.

Zum Schluss heißt es noch: „Lasst uns gemeinsam am Samstag wieder einmal unter Beweis stellen, wie einzigartig das Bündnis zwischen den Fanlagern der Rot-Schwarzen und Blau-Weißen ist. Rot-Schwarz-Blau-Weiß bis in die Ewigkeit.“