FC Schalke 04: Vertrag von Zweitliga-Star läuft aus – könnte er bei S04 eine Baustelle schließen?

Beim FC Schalke 04 liegt der Fokus aktuell komplett auf dem Klassenerhalt der 2. Bundesliga, allerdings arbeiten die Verantwortlichen im Hintergrund auch schon am Kader für die kommende Spielzeit. Einige Baustellen müssen geschlossen werden, die in der laufenden Saison teilweise für große Probleme gesorgt haben.

Eine davon ist die Rechtsverteidiger-Position. Dort konnte kaum ein Spieler beim FC Schalke 04 über die gesamte Spielzeit konstant gute Leistungen bringen. Kann vielleicht ein Profi der Konkurrenz diese Baustelle für die kommende Saison schließen?

FC Schalke 04: Bedient sich S04 bei der Konkurrenz?

Schon Ex-Trainer Thomas Reis verzweifelte, aber auch der aktuelle S04-Coach Karel Geraerts hatte einige Probleme. Cedric Brunner, der auf der rechten Abwehrseite gesetzt war, fiel für eine lange Zeit aus, stand dem FC Schalke 04 dementsprechend nicht zur Verfügung. Wenn er gespielt hat, konnte er nicht immer gute Leistungen bringen. Immerhin: Pünktlich zum Endspurt der 2. Bundesliga findet er wieder zu alter Stärke zurück. Sein Vertrag läuft im Sommer allerdings aus. Ob er bei den Königsblauen bleiben wird, ist unklar.

Sein Ersatzmann war die wohl größte Enttäuschung in der bisherigen Spielzeit: Henning Matriciani. Der Publikumsliebling war in fast allen Spielen komplett überfordert, wurde von den Gegnern teilweise schwindelig gespielt und hatte großen Anteil an einigen Niederlagen. Daher musste im Winter Ersatz her: Brandon Soppy wurde ausgeliehen, fiel aber auch schnell wieder aus. Im Sommer ist der Franzose definitiv weg. Daher muss auf dieser Position dringend Verstärkung her.

Kann Simon Asta dieses große Problem bei den Gelsenkirchenern lösen? Den Rechtsverteidiger werden die Knappen gut kennen. Am 15. Dezember 2023, dem letzte Spieltag vor der Winterpause, erzielte er den 2:2-Ausgleich für Greuther Fürth in der Veltins-Arena.

Vertrag läuft im Sommer aus

Gut für den FC Schalke 04: Der Vertrag von Asta läuft im Sommer aus. Er wäre damit ablösefrei zu haben. Um einen Wechsel zum Revierklub aber attraktiv machen zu können, muss vorher unbedingt der Klassenerhalt geschafft werden. Da sieht es für S04 immerhin aktuell wieder deutlich besser aus.

Der 23-jährige Asta zeigte in der laufenden Saison mit den Fürthern immer wieder seine Stärke. Er ist ein solider und schneller Rechtsverteidiger mit gutem Offensivspiel. Neben dem Treffer gegen Schalke netzte er auch gegen St. Pauli ein. Zusätzlich bereitete er vier weitere Tore seiner Teamkollegen vor.

Sollte der Traditionsverein einen Spieler für die Rechtsverteidiger-Position verpflichten, dann wäre Asta definitiv eine Verstärkung. Allerdings sollten Marc Wilmots und Co. schnell sein, denn Asta macht auch bei anderen Klubs auf sich aufmerksam. Zudem hofft man in Fürth auf eine Vertragsverlängerung.