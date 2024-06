Ex-Schalker beendet Karriere – seine neues Projekt steht bereits fest

Mit dem FC Schalke 04 stieg er in die 2. Bundesliga ab, nun beendet ein Weltmeister seine aktive Karriere – und hat direkt einen neuen Job!

Skhodran Mustafi hat in seiner Laufbahn viel erlebt. Weltmeister 2014, Stammspieler beim FC Arsenal und schließlich auch Absteiger mit dem FC Schalke 04. Im Alter von nur 32 Jahren hat der Innenverteidiger nun seine aktive Karriere beendet. Langweilig wird Mustafi aber wohl nicht werden – denn er hat schon jetzt einen neuen Posten!

FC Schalke 04: Mustafi wird Co-Trainer der U17-Nationalmannschaft

Wie der DFB nun verkündete, wird der ehemalige Schalker zum 1. Juli seine Arbeit als Co-Trainer der deutschen U17-Nationalmannschaft aufnehmen. Mustafi selbst hatte zunächst andere Pläne, wie er selbst zugibt: „Den Gedanken, als Trainer Erfahrungen sammeln zu wollen, trage ich schon länger in mir. Dass es nun so früh kommt, ist einerseits schade, weil ich gerne noch länger selbst Fußball gespielt hätte“.

Dennoch freue sich der Weltmeister von 2014 auf seine zukünftige Aufgabe: „Andererseits freue ich mich total auf die kommende Zeit und darauf, beim DFB meine ersten Schritte als Trainer zu machen. Ich möchte all die Erfahrungen, die ich in meiner Zeit von der U15 bis zur U21 und natürlich bei der A-Nationalmannschaft gesammelt habe, an die Jungs weitergeben“, so Mustafi.

DFB wollte Mustafi unbedingt

Kai Krüger, sportlicher Leiter der Juniorennationalmannschaften, zeigt sich begeistert von der Verpflichtung Mustafis: „In unseren Gesprächen haben wir Shkodrans Leidenschaft für die Vermittlung seiner Erfahrungen von Beginn an gespürt. Er lebt den Fußball – künftig in einer neuen Rolle, in unserem Team.“ Beim amtierenden U17-Weltmeister wird der 32-Jährige Cheftrainer Marc Meister assistieren.

Mustafi hatte bis zuletzt nach einem neuen Verein gesucht. Zuvor spielte der Ex-Profi des FC Schalke 04 zwei Jahre lang in Spanien bei UD Levante. Im Sommer 2023 lief sein Vertrag aus, anschließend war er vereinslos.