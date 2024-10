FC Schalke 04: Trainer packt nach irrem Gerücht aus – es folgt die bittere Abfuhr für S04

Seitdem der FC Schalke 04 auf Trainersuche ist, brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Schon zahlreiche Trainer wurden mit dem Traditionsverein in Verbindung gebracht. Es folgten dann mehr oder weniger direkt die Absagen.

Vor dem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei Preußen Münster sorgte ein Gerücht zum türkischen Trainer Sergen Yalcin für Aufregung. Der Coach meldete sich jetzt zu Wort und bestätigte ein Interesse der Königsblauen. Gleichzeitig folgte auch direkt die Absage.

FC Schalke 04: Trainer packt nach irrem Gerücht aus

Wird er tatsächlich der neue Trainer des FC Schalke 04? Diese Frage stellten sich viele S04-Fans, als das Gerücht plötzlich aufblitzte. Sergen Yalcin ist in der Türkei eine Legende, trainierte bislang viele türkische Klubs. Darunter auch Besiktas Istanbul, wo er die türkische Meisterschaft und den Pokal holte. Seine letzte Station war bei Antalyaspor.

Auch interessant: FC Schalke 04: Gerüchteküche brodelt – jetzt packt Tillmann aus

Nun packte Yalcin selbst über das Interesse der Königsblauen aus. „Ich habe ein Angebot bekommen, aber ich denke im Moment nicht an einen neuen Trainerjob“, sagte der 51-Jährige im türkischen TV bei „Kafa Sports“.

Das wilde Gerücht stellte sich also als wahr heraus, doch für Schalke gibt es direkt die nächste Absage. Yalcin will nämlich lieber als TV-Experte arbeiten, statt in Gelsenkirchen an der Seitenlinie zu stehen: „Ich fühle mich hier wohl. Ich meine: Der Winter ist gekommen, das Studio ist schön, unsere Kleidung ist schön, die Farben sind schön, die Gespräche sind schön.“

Nächste Absage für S04

Somit gibt es für den FC Schalke 04 die nächste Absage bei der Trainersuche. Neben Yalcin wurden noch zahlreiche weitere Trainer mit dem Revierklub in Verbindung gebracht. Besonders große Hoffnungen hatten die Fans bei Klub-Legende Raul, der gerade die zweite Mannschaft von Real Madrid trainiert. Doch auch daraus wird nichts.

Mehr Nachrichten für dich:

Somit müssen sich die Anhänger bis zum nächsten Spiel gedulden. Nach der Partie gegen Hertha BSC (5. Oktober, 20.30 Uhr) soll der neue Trainer der Schalker vorgestellt werden. Er soll dann ab der Länderspielpause die Mannschaft auf die restlichen Spiele des Jahres vorbereiten.