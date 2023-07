Er war ein Wunschkandidat von S04-Coach Thomas Reis, doch nun scheint ein Transfer wohl endgültig geplatzt zu sein. Bereits in der vergangenen Saison war Sepp van den Berg vom FC Liverpool an den FC Schalke 04 verliehen worden.

Der FC Schalke 04 hoffte, den Niederländer ein weiteres Mal ausleihen zu können. Allerdings wird es wohl nichts mehr werden mit einer Leihe. Van den Berg hat sich verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen.

FC Schalke 04: Van den Berg verletzt

Eigentlich sprechen Vereine nicht über Spieler, die nicht im eigenen Team unter Vertrag stehen. Allerdings war Sepp van den Berg in der vergangenen Bundesliga-Saison beim FC Schalke 04, kehrte nach seiner Leihe zum FC Liverpool zurück. Die Königsblauen wollten den 21-Jährigen ein weiteres Mal ausleihen. Das aber scheint jetzt endgültig vom Tisch zu sein.

Bereits in der Vorbereitung zur U21-Europameisterschaft hat sich van den Berg verletzt. Nun steht auch wohl fest, wie schwer. Allerdings weiß Sportdirektor Andre Hechelmann nicht, wie lange er ausfällt. „Da müssen Sie den FC Liverpool fragen. Es ist keine leichte Muskelverletzung, sonst wäre die Ausfallzeit, die da mal genannt wurde, bis zu acht Wochen, eine andere. Ich bin aber kein Fachmediziner“, sagt er gegenüber der „WAZ„.

Sollte er tatsächlich so lange ausfallen, wäre er spätestens Mitte August bereit für das Mannschaftstraining. Dann hätte S04 bereits drei Spieltage absolviert und die erste Pokalrunde wäre auch vorbei.

Transfer geplatzt?

Es würde dann noch ein paar Wochen dauern, bis van den Berg endgültig wieder fit wäre. Ob der FC Schalke 04 tatsächlich das Risiko eingehen wird? Es wäre zu bezweifeln. Bei Hechelmanns Aussagen hört es sich nicht so danach an, als wäre der Niederländer eine Option mehr. „Alle externen Einflüsse, wie sie auch immer sind, beeinflussen Entscheidungen. So ist es auch diesmal.“

Stattdessen sucht Königsblau nach einem anderen Innenverteidiger. In den Medien fallen immer wieder einige Namen, doch ein Abwehrspieler könnte aus den eigenen Reihen neben Marcin Kaminski spielen. Ibrahima Cisse konnte bei der U23-Afrika-Meisterschaft mit Mali überzeugen und wäre tatsächlich eine Alternative.

„Er hat alle Spiele dort gemacht. Wünschenswert wäre es, wenn er noch in Mittersill wieder zu uns stößt“, so Hechelmann über den Youngster. „Wir sind sehr stolz, dass er den dritten Platz belegt hat. Man hat das Gefühl: Jetzt zeigt er das, was er im ersten Jahr nicht so zeigen konnte. Ich habe die Videos verfolgt. Mit dem Rückenwind erhoffen wir uns, dass er es weiter fortsetzt. Wir sind überzeugt von seinen Qualitäten.“