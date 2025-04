Ex-Schalke-Star am Boden zerstört – jetzt herrscht bittere Gewissheit

S04-Eigengewächs, Schalker durch und durch – Sead Kolasinac ist dem FC Schalke 04 nach wie vor ganz eng verbunden. Vor allem mit seinem Förderer Norbert Elgert pflegt er noch immer Kontakt. Nun muss der Ex-Schalke-Profi einen harten Rückschlag hinnehmen.

Seit Sommer 2023 kickt Kolasinac in Italien für Atalanta Bergamo, gewann mit dem Serie-A-Klub in der vergangenen Saison die Europa League gegen das bis dato ungeschlagene Bayer Leverkusen. Nun hat der italienische Top-Klub einen echten Schock um den Ex-Schalke-Star verkündet.

Ex-Schalke-Star Kolasinac mit Horror-Verletzung

In der Liga kämpft Atalanta noch um die Champions-League-Qualifikation. Auch im kommenden Jahr möchten die Bergamasken auf der größtmöglichen Fußballbühne spielen. Dafür bedarf es möglichst viele Punkte im Saisonendspurt. Derzeit steht ma vier Zähler vor Platz fünf und fünf Punkte vor Rang sechs.

Ausgerechnet jetzt folgt für Bergamo und Kolasinac der dicke Schock: Der ehemalige S04-Star hat sich das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Zudem ist auch der Außenmeniskus betroffen. Der italienische Top-Klub bestätigte am Dienstag (15. April), dass der Bosnier bereits in Rom operiert wurde.

Kolasinac zog sich diese schlimme Verletzung am vergangenen Samstag (13. April) beim 2:0-Heimsieg von Bergamo gegen den FC Bologna zu. Kurz vor der Halbzeitpause wurde der Defensivspieler nach einem Zweikampf mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz getragen. Jetzt folgte die Horror-Diagnose.

Nächste Knie-Verletzung für Kolasinac

Für Kolasinac ist es nicht die erste schwere Knieverletzung seiner Karriere. Bereits im Jahr 2014 erlitt er als Schalker einen Kreuzbandriss und fiel sechseinhalb Monate aus. Auch in diesem Fall wird er seinem Team monatelang fehlen. Erst im nächsten Jahr wird er wohl wieder mitwirken können.

Der FC Schalke 04 reagierte umgehend auf die Hiobsbotschaft aus Italien und schickte Genesungswünsche an den ehemaligen Publikumsliebling „Gute Besserung und liebe Grüße aus Gelsenkirchen“, so der Pottklub auf „Instagram“.