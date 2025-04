Schalke 04 kassiert wohl bittere Absage! Rückkehr-Hammer geplatzt?

Spätestens nach dem desolaten und hochgradig peinlichen Auftritt in Regensburg (0:2) dürfte das Aus von S04-Coach Kees van Wonderen beschlossene Sache sein. Der Niederländer hat wohl keine Zukunft bei Schalke 04 und wird wohl spätestens im Sommer ersetzt werden.

Im Hintergrund soll die Suche nach einem Nachfolger schon auf Hochtouren laufen. Dabei habe sich Schalke 04 laut „Bild“ nun eine Absage eines Ex-Coaches eingehandelt. Er wird wohl nicht nach Gelsenkirchen zurückkehren.

Schalke 04 soll bei Tedesco angeklopft haben

Von Juni 2017 bis März 2019 arbeitete Domenico Tedesco als Cheftrainer bei Schalke 04, gewann mit Königsblau gar die Vizemeisterschaft. Nach seiner Entlassung bei Königsblau heuerte er bei Spartak Moskau, RB Leipzig und der belgischen Nationalmannschaft an. Im Laufe der Jahre haben sich viele Schalke-Fans immer wieder gewünscht, dass Tedesco zu S04 zurückkehrt.

Denn in den anderthalb Jahren, die Tedesco bei S04 arbeitete, hat er sich mit seiner Art tief in die Herzen der Fans katapultiert. Nicht zuletzt wegen des sensationellen 4:4 im Revierderby und seiner großen Identifikation mit dem Revierklub.

Laut der „Bild“ sollen die S04-Verantwortlichen den 39-Jährigen nun tatsächlich angefragt haben, um eine mögliche Zusammenarbeit im Sommer auszuloten. Zunächst soll es ein Telefonat zwischen Tedesco und S04-Vorstandschef Matthias Tillmann gegeben haben, es folgte ein Austausch mit der sportlichen Führung des Vereins.

Tedesco lässt S04 abblitzen

Das Ergebnis der Gespräche: Tedesco sagte S04 offenbar ab. Der Ex-Nationalcoach Belgiens ließ in den Gesprächen bereits durchblicken, dass sein nächster Schritt nicht in die 2. Liga führen könne. Anschließend folgte die Absage. Tedesco wird also wohl nicht zu S04 zurückkehren!

Ein Name, der weiterhin rund um das Berger Feld kursiert, ist Raul. Die Klub-Ikone wird immer wieder mit einer Rückkehr mit Königsblau in Verbindung gebracht. Anders als Tedesco soll er sich laut „Bild“ grundsätzlich ein S04-Comeback als Coach vorstellen können. Und doch scheint eine Rückkehr des Spaniers zu Königsblau unwahrscheinlich.