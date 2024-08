FC Schalke 04: Geraerts-Schachzug! Gelingt IHM nun der erhoffte der Durchbruch?

In dieser Saison soll beim FC Schalke 04 alles anders laufen. Vor allem sollen die Ergebnisse und Leistungen besser werden. Mit dem 5:1-Sieg gegen Eintracht Braunschweig wurde bereits ein erster kleiner Schritt in eine rosigere Zukunft getan.

Beim Traumstart des FC Schalke 04 konnte neben den beiden Torschützen Moussa Sylla und Kenan Karaman aber auch ein anderer Spieler glänzen: Ron Schallenberg. Eigentlich war er für das defensive Mittelfeld eingeplant. Jetzt überzeugt er auf einer anderen Position. Auch dank Karel Geraerts.

FC Schalke 04: Schallenberg glänzt in der Abwehr

Dreier- oder Viererkette? Diese Frage stellten sich viele Fans des FC Schalke 04 vor dem ersten Pflichtspiel der Saison. Denn mit beiden Systemen konnte der S04 in der Vorbereitung gut umgehen. Gegen Eintracht Braunschweig war es ein 4-2-3-1-System mit TomasKalas und Ron Schallenberg in der Innenverteidigung.

Während Kalas schon in der vergangenen Saison starke Leistungen in der Abwehr zeigte, war es für Schallenberg erst das vierte Spiel als Innenverteidiger. In der vergangenen Saison wurde er zum Ende der Spielzeit auf der Position eingesetzt. Dann rückte er wieder ins defensive Mittelfeld vor, wofür er auch geholt wurde.

Allerdings glänzte Schallenberg in der Abwehr an der Seite von Kalas. Der 25-Jährige gewann 80 Prozent seiner Zweikämpfe und konnte auch mit Grätschen auf sich aufmerksam machen. Außerdem bereitete er das 3:1 von Kenan Karaman vor. Eine rundum starke Leistung.

Geraerts-Schachzug geht auf

Das wird vor allem Karel Geraerts gefallen. Der Cheftrainer des FC Schalke 04 hätte neben Kalas auch noch andere Innenverteidiger aufstellen können, entschied sich aber für Schallenberg. Es war aber nicht die einzige mutige Entscheidung des Belgiers, die belohnt wurde.

Mit seinen taktischen Schachzügen sorgte er bei den Braunschweigern sicherlich für eine Überraschung. Abgangskandidat Tobias Mohr stand ebenfalls in der Startelf und erzielte ein Traumtor.

Ob Schallenberg jetzt weiterhin in der Innenverteidigung auflaufen wird, wird sich zeigen. Mit Felipe Sanchez und Martin Wasinksi sind auf der Bank noch zwei Spieler, die auf der Position vorgesehen sind und in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen konnten.