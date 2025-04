FC Schalke 04 mit großer Verkündung – sie soll die Fans anlocken

Es gibt tatsächlich Grund zur Freude für die Fans des FC Schalke 04! Nein, Raul wurde (noch) nicht als neuer Trainer vorgestellt. Dennoch gibt der Verein nun eine Neuigkeit bekannt, bei der sich die Vorfreude der S04-Fans auf den Start der kommenden Saison steigern dürfte.

Denn es laufen bereits die Planungen für die Sommerpause, in der wieder reichlich Handlungsbedarf besteht. Doch während Transfers getätigt und die Profis in der Saisonvorbereitung schwitzen müssen, rückt beim FC Schalke 04 ein ganz besonderes Ereignis für die Fans in den Fokus.

FC Schalke 04: Saisoneröffnung als Familien-Highlight

Denn am 26. Juli 2025 steigt auf Schalke wieder das Fan-Fest für Groß und Klein – der „Schalke-Tach“. Insbesondere für Familien bietet diese Saisoneröffnung einmalige Einblicke rundum ihren blau-weißen Herzensverein. Mit Erfolg: Tausende Schalker strömen jedes Jahr zur Arena. Ohne, dass dort drin der Ball rollt. Das ändert sich nun.

Während die Arena letztes Jahr noch aufgrund der Heim-EM und des vollen Konzert-Plans am Schalke-Tag geschlossen blieb, öffnet sie dieses Jahr wieder die Pforten für alle S04-Fans. Museum. Spielertunnel. Nordkurve. Die (kostenlosen) Arena-Touren ermöglichen einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen der königsblauen Spielstätte. Und dann rollt doch noch der Ball.

Schalke-Fans dürfen sich dieses Jahr nämlich auf ein Testspiel der Profi-Mannschaft freuen. Eine weitere Neuerung des Vereins, kickte letztes noch die königsblaue Traditionself am „Schalke-Tach“. Vor allem für Fans, die es nicht regelmäßig ins Stadion schaffen ein echtes Highlight. Aber wie jedes Jahr gibt es auch rund ums Stadion ein breites Programm.

Autogrammstunden für S04-Fans

Showbühne, Mitmach-Aktionen und natürlich Autogrammstunden mit den Profis. Insbesondere um die kleinen Blau-Weißen kümmert sich der Verein am „Schalke-Tach“. Und wer weiß, vielleicht sorgt in der kommenden Spielzeit nicht nur die Saisoneröffnung für positive Assoziationen mit der Veltins-Arena.

Beginn des „Schalke-Tachs“ an der Arena ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist wie in jedem Jahr kostenlos. Weitere Infos zum Rahmenprogramm gibt der FC Schalke 04 in den kommenden Wochen auf seiner vereinseignen Website bekannt.